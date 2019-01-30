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Президент: Не надо на разных кочках сидеть и возвышать орган, в котором работаете

Конкретно действуйте, чтобы работали согласовано и решали вопросы - Назарбаев.

Фото : Акорда30 января 2019, 13:48

Нурсултан Назарбаев призвал Национальный банк и правительство Казахстана работать согласовано. Об этом он сказал во время расширенного заседания, передает корреспондент Zakon.kz.

"Все время несогласованность правительства и Нацбанка. Такого не должно быть. Вы же не работаете в разных правительствах, вы работаете в одной стране. Не надо на разных кочках сидеть и возвышать орган, в котором он работает. Конкретно действуйте, чтобы работали согласовано и решали вопросы", - сказал президент Казахстана.

Он также отметил, что стране не хватает инвестиций в реальный сектор. Он поручил Нацбанку проявить активность, а Сагинтаеву вместе с Акишевым выработать системные решения по обеспечению финансирования реального сектора, инфраструктурных проектов.

"Завершается вторая пятилетка индустриализации. Мы знаем, что реализовано 1250 проектов, они сыграли важную роль в развитии промышленности. Для третьей модернизации страны нам необходимо привлечение инвестиций в основной капитал более 30% ВВП в год. В последние годы этот показатель у нас составляет менее 20%. Доля кредитов в ВВП также остается низкой. На уровне 25%. В ОЭСР 145%, в Грузии 58%, в России – 53%, у нас – 25%", - привел цифры глава государства.

Татьяна Ковалева, Астана


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