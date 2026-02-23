#Референдум-2026
#Казахмыс
Право

Можно ли одновременно работать в двух разных местах на полставки

Завод, производство, люди на производстве, рабочий, рабочие, цех, работник, работники, фото - Новости Zakon.kz от 23.02.2026 16:07 Фото: akorda.kz
Позволяет ли казахстанское законодательство одновременно работать в двух разных местах по 0,5 ставки. На этот вопрос ответили в Центре развития трудовых ресурсов, сообщает Zakon.kz.

Так, Трудовым кодексом РК предусмотрено понятие "совместительство" – выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время.

Для заключения трудового договора о работе по совместительству с другим работодателем работник представляет справку о характере и условиях труда по основному месту работы (место работы, должность, условия труда).

При этом суммарная продолжительность ежедневной работы по месту основной работы и работы по совместительству не должна превышать норму продолжительности ежедневной работы, установленную п. 4 ст. 71 Кодекса (8 часов, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом и иными законами РК), более чем на 4 часа.

Работникам, работающим по трудовому договору на работе по совместительству, оплачиваемые ежегодные трудовые отпуска предоставляются одновременно с отпуском по основной работе.

Таким образом, заключили в центре, работник вправе заключить трудовой договор о работе по совместительству как с одним работодателем, с которым он уже состоит в трудовых отношениях (по месту основной работы), так и с другими работодателями.

Ранее мы рассказали, как оплачивается больничный лист при получении производственной травмы.

