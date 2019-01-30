Какие почести отдаются сотрудникам КНБ при погребении

Почести не отдаются в случае, если смерть наступила в связи с совершением погибшим противоправных действий.

Председатель Комитета национальной безопасности РК своим приказом от 21 января 2019 года утвердил Правила отдания почестей сотрудникам органов национальной безопасности РК при погребении, передает Zakon.kz.

Так, почести при погребении отдаются следующим категориям сотрудников:

- погибшим при прохождении службы или умершим в результате увечья (ранения, травмы, контузии), а также заболевания;

- участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, боевых действий и миротворческих операций на территориях других государств независимо от общей продолжительности службы в специальных государственных органах.

Почести не отдаются в случаях:

- если гибель (смерть) наступила в связи с совершением погибшим (умершим) противоправных действий;

- желания супруга (супруги), близких родственников или законного представителя погибшего (умершего) лица осуществить его погребение без проведения ритуала отдания почестей.

Для отдания почестей приказом уполномоченного руководителя либо лица, его замещающего, назначается почетный эскорт, который состоит из почетного караула; группы для выноса и опускания тела (гроба с телом) в могилу; группы для несения орденов и медалей погибшего (умершего) при их наличии.

При необходимости из состава почетного караула выставляются парные часовые и знаменщики с государственным флагом или флагом ОНБ без чехла и с траурной лентой.

В приказе указываются состав, форма одежды, вооружение и старший почетного эскорта, а также транспортные средства (при необходимости).

Форма одежды почетного эскорта − торжественная. В холодное время года допускается полевая форма одежды.

Почетному караулу для производства салюта выдаются холостые патроны, получение и списание которых осуществляются в соответствии с нормативными правовыми актами ОНБ.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (29 января).

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