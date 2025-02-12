Отдавать почести сотрудникам КНБ при погребении будут по-новому
В частности, в правила добавлена новая категория сотрудников КНБ, которым отдаются почести при погребении:
- уволенным со службы по достижении предельного возраста состояния на службе, по состоянию здоровья или в связи с сокращением штатов, имеющих общую продолжительность службы двадцать пять лет и более, а также участникам антитеррористических операций независимо от общей продолжительности службы.
Напомним, также почести отдают сотрудникам:
- погибшим при прохождении службы или умершим в результате увечья (ранения, травмы, контузии), а также заболевания;
- участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, боевых действий и миротворческих операций на территориях других государств независимо от общей продолжительности службы в специальных государственных органах.
Для отдания почестей приказом уполномоченного руководителя либо лица, его замещающего, назначается почетный эскорт, который состоит из:
- почетного караула;
- группы для выноса и опускания тела (гроба с телом) в могилу;
- группы для несения орденов и медалей погибшего (умершего) при их наличии.
При необходимости из состава почетного караула выставляются парные часовые и знаменщики с Государственным Флагом или флагом ОНБ без чехла и с траурной лентой.
В приказе указываются состав, форма одежды, вооружение и старший почетного эскорта, а также транспортные средства (при необходимости).
Форма одежды почетного эскорта – торжественная. В холодное время года допускается полевая форма одежды.
Почетному караулу для производства салюта выдаются холостые патроны, получение и списание которых осуществляются в соответствии с Правилами по обеспечению, организации, эксплуатации и учету ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в органах, военных, специальных учебных заведениях и структурных подразделениях КНБ.
Ордена, медали, нагрудные знаки к почетным званиям погибших (умерших) сотрудников и награжденных посмертно, а также документы об их награждении оставляются семье на хранение как память.
В случае согласия наследников погибшего (умершего) его награды и документы о награждении передаются музеям для хранения и экспонирования.
Если у погибшего (умершего) нет наследников, его государственные награды (при наличии) и документы о награждении возвращаются в соответствии со статьей 39 закона "О государственных наградах Республики Казахстан".
Приказ вводится в действие с 22 февраля 2025 года.
Мы сообщали, что в июле 2024 года КНБ наделили новыми функциями.