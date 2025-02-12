Отдавать почести сотрудникам КНБ при погребении будут по-новому

Председатель Комитета национальной безопасности приказом от 7 февраля 2025 года внес изменения в Правила отдания почестей сотрудникам органов национальной безопасности РК при погребении, сообщает Zakon.kz.

В частности, в правила добавлена новая категория сотрудников КНБ, которым отдаются почести при погребении:

уволенным со службы по достижении предельного возраста состояния на службе, по состоянию здоровья или в связи с сокращением штатов, имеющих общую продолжительность службы двадцать пять лет и более, а также участникам антитеррористических операций независимо от общей продолжительности службы.

Напомним, также почести отдают сотрудникам:

погибшим при прохождении службы или умершим в результате увечья (ранения, травмы, контузии), а также заболевания;

участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, боевых действий и миротворческих операций на территориях других государств независимо от общей продолжительности службы в специальных государственных органах.

Для отдания почестей приказом уполномоченного руководителя либо лица, его замещающего, назначается почетный эскорт, который состоит из:

почетного караула;

группы для выноса и опускания тела (гроба с телом) в могилу;

группы для несения орденов и медалей погибшего (умершего) при их наличии.

При необходимости из состава почетного караула выставляются парные часовые и знаменщики с Государственным Флагом или флагом ОНБ без чехла и с траурной лентой.

В приказе указываются состав, форма одежды, вооружение и старший почетного эскорта, а также транспортные средства (при необходимости).

Форма одежды почетного эскорта – торжественная. В холодное время года допускается полевая форма одежды.

Почетному караулу для производства салюта выдаются холостые патроны, получение и списание которых осуществляются в соответствии с Правилами по обеспечению, организации, эксплуатации и учету ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в органах, военных, специальных учебных заведениях и структурных подразделениях КНБ.

Ордена, медали, нагрудные знаки к почетным званиям погибших (умерших) сотрудников и награжденных посмертно, а также документы об их награждении оставляются семье на хранение как память.

В случае согласия наследников погибшего (умершего) его награды и документы о награждении передаются музеям для хранения и экспонирования.

Если у погибшего (умершего) нет наследников, его государственные награды (при наличии) и документы о награждении возвращаются в соответствии со статьей 39 закона "О государственных наградах Республики Казахстан".

Приказ вводится в действие с 22 февраля 2025 года.

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