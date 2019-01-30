Грузовики скапливаются на трассе Алматы-Усть-Каменогорск

На участке дороги между 852 и 858 км в заносе оказались около десятка грузовых автомобилей.

На республиканской трассе Алматы-Усть-Каменогорск с 13.20 закрыто движение для всех видов транспорта, передает МИА "Казинформ".

На участке дороги между 852 и 858 км в заносе оказались около десятка грузовых автомобилей. Расчистка дороги производится сразу с двух сторон, силами дорожных служб в количестве 5 единиц техники. Вне заноса в ближайших придорожных кафе ждут расчистки дороги более 20 человек. (14 автомобилей).

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области развернут оперативный штаб, в который входят сотрудники департамента полиции, ЧС и дорожных служб.

К месту заноса направлены спасатели ДЧС ВКО и ВРАОСО на 5 единицах высокопроходимой техники.

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