Ураганный ветер перевернул прицеп грузовика на трассе Алматы – Усть-Каменогорск
Фото: polisia.kz
14 декабря около 14:30 на 938-м километре трассы Алматы – Усть-Каменогорск сильный порыв ветра оказался мощнее техники – опрокинул прицеп грузового автомобиля Mercedes-Benz Atego, сообщает Zakon.kz.
Полицейские оперативно прибыли на место происшествия.
"По предварительным данным, погодные условия стали основной причиной инцидента. Департамент полиции Абайской области настоятельно рекомендует водителям быть максимально осторожными на дороге в условиях сильного ветра", – заявили в пресс-службе ДП региона.
Ранее сообщалось, что грузовик вытащили из снежного заноса в Жетысуской области.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript