Более 200 казахстанцев пострадали от мошеннических действий турфирм в 2018 году

Всего с 2010 года ежегодно фиксировались случаи, когда летний сезон сопровождался либо банкротством туроператора, либо мошенническими схемами, либо проблемами с чартерными авиакомпаниями.

В 2017-2018 годах более 200 казахстанцев стали жертвами более десяти компаний-мошенников, обманувших туристов на более чем 153 млн тенге. Об этом сообщили в "Туристік Қамқор", передает Zakon.kz.

В частности, в 2017 году зафиксировано четыре случая мошеннических действий со стороны турфирм. Более десяти человек пострадали от незаконных действий турфирм-однодневок с ущербом на более чем 16 млн тенге.

Так, 23-летняя предпринимательница в апреле 2017 года путем обмана и злоупотребления доверием организовала продажи туров через Instagram, пообещав четырем потерпевшим туры по низким ценам в Доминиканскую Республику и Объединенные Арабские Эмираты на общую сумму 4,4 млн тенге.

В августе того же года в полицию обратились трое граждан с заявлением о привлечении руководителя туристской компании в Астане к уголовной ответственности, которая путем предоставления туристических путевок обманным путем завладела 10 млн тенге.

Чуть позже, в октябре к ответственности привлечен гендиректор столичной турфирмы. Предлагая тур за границу, мужчина обманным путем завладел суммой более 1 млн тенге у 57-летнего жителя столицы.

В том же месяце в полицию обратилась женщина, которая с супругом выбрала турфирму, через которую купили билеты в Чехию. Однако, накануне перед вылетом им сообщили, что в турфирме возникли определенные проблемы. Женщина обнаружила, что бронь на их билеты аннулирована. Позже и другие жертвы мошеннических действий турфирмы обратились с заявлением в полицию. Директор арестован.

Между тем, в 2018 году 200 человек стали жертвами мошеннической деятельности 7 турфирм и их менеджеров на общую сумму 137 млн тенге.

В частности, только в июне зафиксировано четыре факта мошенничества со стороны турфирм.

Так, на 19 млн тенге обманула 30 казахстанцев туристская компания в Алматы. Фирма продавала путевки в Турцию по бросовым ценам. Со слов пострадавших, сомнения зародились, как только в отелях им не подтвердили бронь.

В том же месяце в Алматы от мошеннических действий турфирмы пострадали 10 человек. Сумма ущерба превысила 10 млн тенге.

47 индийских туристов заплатили пять миллионов тенге фирме, которая обязалась оформить документы для посещения Казахстана. Однако, как выяснилось, фирма не оформила им визы и не вернула деньги. В итоге поездка все же состоялась в те же даты, но благодаря вмешательству другой компании.

Другой случай в июне 2018 года произошел в Караганде, когда 18 человек разыскивали через полицию директора турагентства, из-за которого не смогли вылететь на отдых и остались с неоплаченными билетами, бронями в гостиницах и долговыми расписками.

А в сентябре в Усть-Каменогорске более 60 человек пострадали от действий туркомпании. В отношении директора заведено уголовное дело. Сумма причиненного ущерба составила 30 млн тенге.

В октябре порядка 50 человек приобрели у компании мошенника тур в Южную Корею. Все жертвы аферистов обратились в полицию с соответствующим заявлением. Общая сумма ущерба - 17 млн тенге.

В декабре в Актобе менеджер турфирмы сбежал с 56 млн тенге. Как сообщил в суде представитель турфирмы, вины компании в несостоявшемся отдыхе нет. Их менеджер сбежал с деньгами клиентов. Якобы, турфирма сама является потерпевшей стороной по уголовному делу, а менеджера объявили в международный розыск.

Всего же с 2010 года ежегодно фиксировались случаи, когда летний сезон сопровождался либо банкротством туроператора, либо мошенническими схемами, либо проблемами с чартерными авиакомпаниями. Более 12 тысяч пострадавших за все это время, а сумма ущерба превысила десятки миллионов долларов.

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