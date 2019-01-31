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Центнер наркотиков в пяти сумках нашли в подвале недостроенного дома

Точный состав изъятого вещества установит судебно-химическая экспертиза.

Фото : пресс-служба КУИС МВД РК31 января 2019, 09:47

В Актюбинской области обнаружили несколько сумок с наркотическим средством, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета УИС МВД.

Как отмечают в КУИС, это самая крупная партия наркотических веществ, изъятая в наступившем году.

"Вчера, 30 января 2019 года благодаря грамотным действиям сотрудников Департамента УИС по Актюбинской области и коллег из Управления по борьбе с наркобизнесом Департамента полиции в подвале недостроенного дома одного из садоводческих обществ данного региона были обнаружены пять сумок китайского производства. При досмотре сотрудники правопорядка изъяли вещество растительного происхождения со специфическим запахом, общий вес которого составил более 100 килограммов", - сообщили в ведомстве.

Со слов установленного "владельца" сумок, в них хранилась марихуана. Точный состав изъятого вещества установит судебно-химическая экспертиза, которая приступила к анализу.

По данному факту начато расследование.


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