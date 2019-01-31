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Казахстанцы скоро смогут летать в США прямым рейсом

О работе над соглашением о воздушном сообщении Казахстана и США рассказали в КГА.

Фото : pxhere.com31 января 2019, 12:08

Завершается работа по подписанию Соглашения о воздушном сообщении между Правительством РК и Правительством США по принципу "открытое небо", передает Zakon.kz.

О работе над документом рассказали в Комитете гражданской авиации.

"21 сентября 2018 года в столице Вашингтона состоялись двусторонние переговоры между авиационными властями Казахстана и США. В настоящее время завершается процедура согласования текста межправительственного Соглашения о воздушном сообщении, которое планируется подписать с американской стороной в ближайшее время. Подписание указанного Соглашения создаст правовую базу для открытия прямых полетов между Казахстаном и США", - заверили в ведомстве.

30 января Президент Казахстана напомнил о необходимости наладить прямое воздушное сообщение с Японией и США.

Кроме того, стало известно, как часто летали самолетами казахстанцы в 2018 году.


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