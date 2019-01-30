Сколько казахстанцев летали самолетами в 2018 году

Сохраняется положительная динамика развития отрасли гражданской авиации Казахстана – КГА.

Комитет гражданской авиации озвучил данные о пассажиропотоке на авиатранспорте в Казахстане за прошедший 2018 год, передает Zakon.kz

По данным ведомства, сохраняется положительная динамика развития отрасли гражданской авиации Казахстана.

"Зафиксированы положительные темпы роста пассажиропотока, так по итогам 2018 года казахстанскими авиакомпаниями перевезено 7,9 млн. человек, что на 7% больше чем в 2017 году. Беспрецедентный рост показывает перевозка транзитных пассажиров. Так за 2018 год более чем на 40% выросло количество транзитных авиапассажиров, составив порядка 900 тыс. человек. Стабильно растет количество обслуженных пассажиров в отечественных аэропортах, который составил более 14 млн. человек в 2018 году", - рассказали в КГА.

Для обеспечения широких слоев населения нашей страны воздушным транспортом по поручению главы государства в 2019 году начнет работу первый национальный лоукостер FlyArystan. В первый год своей деятельности авиакомпания планирует перевезти не менее 1 млн пассажиров.

"В области международных перевозок наблюдается устойчивое развитие. В 2018 году казахстанскими и иностранными авиакомпаниями открыты 14 новых авиасообщений по направлениям: Атырау-Франкфурт, Астана-Казань, Астана-Тюмень, Астана-Вильнюс, Астана-Челябинск, Астана-Краснодар, Астана-Томск, Астана-Сочи, Астана-Душанбе, Рига-Алматы, Новосибирск-Павлодар, Красноярск – Алматы, Москва-Кызылорда, Хельсинки-Астана. Если в 2013 году полеты выполнялись по 73-м направлениям, то в 2018 году увеличилось до 96 направлений (2013 год – 73, 2014 – 89, 2015 – 87, 2016 – 88, 2017 – 96, 2018 – 96). В настоящее время, в Казахстан регулярные международные пассажирские рейсы выполняют 23 иностранные авиакомпании", - заключили в КГА.

Альберт Ахметов

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