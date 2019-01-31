Недалеко от Капшагая снегоуборочный КамАЗ устроил массовое ДТП

В результате повреждения получили пять автомобилей.

В Алматинской области, не далеко от города Капшагай, произошло массовое ДТП, передает Zakon.kz.

На скользкой трассе водитель КамАЗа не справился с управлением и ударил Mercedes Sprinter, после чего практически неуправляемая снегоуборочная машина откатилась на территорию продуктовой организации. Водитель КамАЗа, чтобы не наехать на находившихся там людей, вывернул влево и врезался в несколько припаркованных машин.

Сначала многотонная машина наехала на автобус, тот отлетел в сторону и столкнулся с Toyota Land Cruiser 200. Последняя после этого ударила еще один Mercedes Sprinter, а Mercedes по цепной реакции задел микроавтобус.

В результате ДТП повреждения получили пять автомобилей. Подробности выясняются.

Утром 31 января в соцсетях появились сообщения о том, что на Капчагайской трассе сильный гололед. Автолюбители решили не рисковать, и дорога опустела. В ДП Алматинской области отметили, что дорога закрыта, на ней ведется подсыпка дорожного полотна специальными противогололедными реагентами.

На видео присутствует ненормативная лексика.

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