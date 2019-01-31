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Движение на Капчагайской трассе полностью восстановлено

Посыпка дорожного полотна специальными противогололедными средствами практически завершена.

Фото : Zakon.kz31 января 2019, 16:40

Движение транспортных средств на автодороге Алматы-Капшагай восстановлено в обоих направлениях, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Алматинской области.

"Сообщаем, что работники дорожных служб практически завершили посыпку дорожного полотна специальными противогололедными ингредиентами. Действительно на разных участках трассы зафиксировано четыре столкновений автомашин. Самая крупная из них с участием снеугоборочного грузовика произошло на 58 км. Жертв и пострадавших нет. На месте продолжают находиться несколько нарядов дорожно-патрульной полиции", – рассказали в пресс-службе областного ДП.

Ранее сообщалось, что участок автодороги сообщением Алматы-Капшагай из-за погодных условий (гололед) оставался закрытым для движения автотранспортных средств.


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