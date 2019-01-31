Казахстанцы переплачивают за комуслуги

Энергоснабжающие организации и КСК категорически отрицают факт мошенничества, в котором их пытаются обвинить.

Жители сразу нескольких регионов переплачивают за коммунальные услуги. С таким заявлением выступили депутаты и общественники. Но энергоснабжающие организации и КСК категорически отрицают факт мошенничества, в котором их пытаются обвинить, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Яблоком раздора между жителями столицы и КСК стал тариф на общедомовые нужды. По логике и по закону плата за все услуги по обеспечению жизнедеятельности дома в квитанции значится как "Услуги КСК". Но некоторые жители обратили внимание, что в их расчетных листах ОДН стоят отдельным пунктом.

Гульжан Исмагамбетова, жительница Астаны:

"357 тенге, здесь 700 тенге. То есть, каждый месяц мне начисляется ОДН. Получается, мы вдвойне оплачиваем – и в "Астанаэнергосбыт", и в КСК".

Таких же недовольных начислением платы за общедомовые нужды через квитанции оказалось немало. Жалобы граждан дошли до депутатов Мажилиса. Они даже обратились к премьер-министру и генеральному прокурору с просьбой наказать тех, кто обманывает казахстанцев.

Тургын Сыздыков, депутат Мажилиса Парламента РК:

"Жалобы граждан свидетельствуют о том, что сфера влияния и география этой схемы эпидемически расширяется. Если она начиналась в 2000 году лишь в столице, то сегодня противозаконный "опыт" монополистов Астаны получил распространение в Алматы, Павлодарской, Карагандинской, Мангистауской и ряде других областей.

Раньше в расходы на ОДН включали только электричество, но в нынешних счетах появляется уже плата и за горячую воду. Между тем руководство электроснабжающей организации заверяет, что они вынуждены вписывать в квитанции ОДН отдельно, потому что многие КСК не заключили с ними договор на общую оплату.

Даурен Кабдин, заместитель генерального директора энергоснабжающей организации:

"Сейчас в Астане более 100 КСК, которые заключили отдельный договор с нами на услугу электроснабжения в части ОДН. То есть зарегистрирован прибор учета, ежемесячно снимаются показания либо передаются показания со стороны КСК в энергоснабжающую организацию и выставляется счет. КСК оплачивает в соответствии с условиями договора".

Виктор Сыздыков, председатель общественной организации по защите прав потребителей:

"КСК одновременно не могли заплатить в конце месяца за электроэнергию, потребленную на ОДН. То есть набиралась сумма, эту сумму они накапливали, накапливались долги. И для того, чтобы сделать гарантированную оплату, они включили в публичные договоры с каждым собственником города Астаны. То есть для получения гарантированной оплаты вместе с оплатой за квартиру".

А в министерстве индустрии и инфраструктурного развития, наоборот, считают, что в сложившейся ситуации главную выгоду получают КСК, которые без заключенного договора в энергоснабжающую организацию деньги не перечисляют. Но у жителей их регулярно собирают, правда, не уточняя, что в общей сумме сидит уже оплаченный отдельно ОДН.

Маргулан Абдыкаримов, заместитель директора департамента развития строительной отрасли и ЖКХ МИИР РК:

"Пользуясь тем, что жильцы не полностью владеют ситуацией, в квитанции дописывают. И многие жильцы не смотрят, сколько там. Соответственно, оплачивают. Но, это как бы уже в карман КСК".

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