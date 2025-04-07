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Общество

Казахстанцы переплачивали за медуслуги

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2025 11:39 Фото: Zakon.kz
В Уилском районе Актюбинской области в ходе проверок установлено завышение стоимости платных медицинских услуг. Об этом Zakon.kz стало известно из заявления пресс-службы региональной прокуратуры за 7 апреля 2025 года.

Так, согласно данным надзорного органа, в местной больнице цена справок формы №073/е (для получения разрешения на управление транспортным средством) и №075/е (медицинское профессионально-консультативное заключение) составляла 7 705 тенге, а справки формы №076/е (для получения разрешения на владение оружием) – 9 405 тенге.

Еще было выявлено необоснованное включение дополнительных медицинских услуг, таких как осмотр хирурга, невропатолога и анализ крови на реакцию Вассермана.

Кроме того, как оказалось, больница не оснащена необходимым диагностическим оборудованием, что вынуждало пациентов обращаться в медучреждения областного центра.

В итоге прокуроры добились того, что стоимость справок была снижена: №073/е – до 6 000 тенге, №075/е – до 5 000 тенге, №076/е – до 9 000 тенге.

"Ответственные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности", – заключили в прокуратуре.

Ранее стало известно, что казахстанец пришел в суд для дачи показаний, но оказался за решеткой: жителя Туркестанской области лишили свободы на 5,5 года за дачу заведомо ложных показаний.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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