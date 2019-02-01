Кому и как можно не платить проценты по банковским кредитам

180 календарных дней - это максимальный период просрочки, за который банк вправе теперь требовать уплаты вознаграждения за пользование кредитом.

Казахстанским банкам запрещено взимать проценты по ипотечным кредитам по истечении 180 календарных дней после просрочки.

180 дней просрочки - и не плати проценты!

Такие поправки внесены в Закон “О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан”. Пункт 9 статьи 34-1 закона дополнен новым абзацем, согласно которому «по договору ипотечного займа физического лица, не связанного с предпринимательской деятельностью и обеспеченного залогом недвижимого имущества, банк, организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, не вправе требовать выплаты вознаграждения, начисленного по истечении ста восьмидесяти последовательных календарных дней просрочки исполнения обязательства по погашению любого из платежей по суммам основного долга и (или) вознаграждения”. По сообщению Министерства юстиции, норма вводится со 2-го февраля 2019 года.

Данное правило распространяется только на банковские займы физических лиц, не связанные с предпринимательской деятельностью, обеспеченные залогом недвижимого имущества.

180 календарных дней - это максимальный период просрочки, за который банк вправе теперь требовать уплаты вознаграждения за пользование кредитом. Свыше этого срока требовать выплаты вознаграждения уже нельзя.

Принятая норма представляет собой исключение из общего правила, установленного пунктом 5 статьи 718 Гражданского кодекса, в соответствии с которым заемщик обязан платить вознаграждение за весь период фактического пользования займом. Сколь бы долго заемщик не возвращает кредит, за весь этот срок, по общему правилу, “набегают” проценты. Приостановить или прекратить их начисление невозможно, закон не позволял это (разве что в рамках процедур реабилитации и банкротства допускается уменьшение или прекращение начисления вознаграждения по кредитам ИП и юридических лиц). Теперь же, как видно, “счетчик” для заемщиков - физлиц останавливается.

Кстати, противоречия нового правила с нормами п.5 ст. 718 ГК нет, поскольку сам Гражданский кодекс допускает установление законом “О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан” особого правового режима ипотечного кредитования физических лиц (ст. 728 ГК).

Снижение долговой нагрузки - тренд в банковском законодательстве

Цель принятия нового правила очевидна - облегчить долговое бремя заемщиков. Государство продолжает предпринимать меры по снижению долговой нагрузки граждан и заодно (или прежде всего) пытается уменьшить в обществе накал страстей по поводу банковских долгов.

Напомню, что ранее законодатель уже устанавливал ограничение по периоду взимания вознаграждения, комиссий и неустоек по ипотечным жилищным займам. Норма пункта 9 статьи 34-1 Закона “О банках …” запрещает требовать выплаты с граждан по ипотечным жилищным займам суммы начисленного вознаграждения, неустоек, комиссий после просрочки сроком свыше 180 календарных дней. Подчеркну: в этой норме речь идет только об ипотечных жилищных займах, то есть займах физическим лицам для строительства жилища либо его покупки или ремонта под залог недвижимого имущества.

Как видно, столь льготный режим законодатель теперь частично распространил не только на ипотечные жилищные займы, но и на ипотечные займы. Почему частично? Потому что по ипотечным жилищным займам нельзя требовать выплаты вознаграждения, неустойку и комиссии, начисленные после 180 календарных дней просрочки, в то время как по ипотечным займам (не жилищным) запрет начисления после этого срока касается только вознаграждения; неустойку и комиссии взыскивать по ипотечным (не жилищным) займам по-прежнему можно.

Как будет применяться новая норма

По порядку введения в действие нового правила закон требует учесть два момента.

1. Норма о запрете на взыскание вознаграждения по ипотечным займам после 180 календарных дней просрочки распространяется на правоотношения, возникшие со дня введения ее в действие из ранее заключенных договоров.

2. Вознаграждение, начисленное по истечении 180-ти календарных дней просрочки и уплаченное до введения в действия новой нормы (то есть уплаченные до 2-го февраля 2019 года), не подлежит перерасчету.

Новая норма распространяется, таким образом, на заключенные ранее договоры, но только на правоотношения, возникшие со дня введения ее в действие (то есть со 2-го февраля 2019 года).

Неудачная редакция закона в части введения в действие рассматриваемой нормы может вызвать затруднение при ее применении. В частности, могут возникнуть вопросы: какие правоотношения имеет в виду закон? с какого момента они возникают и, следовательно, применимо ли к ним новое правило? и др.

Скорее всего, под правоотношением тут следует понимать отношения по начислению вознаграждения за пользование кредитом, которые, в свою очередь, возникают с момента фактического предоставления банковского кредита. Предоставление займа является тем юридическим фактом, с наступлением которого у банка возникает право требовать выплаты вознаграждения, а у заемщика - обязанность его выплатить.

На мой взгляд, в применении нового правила ключевым является определение момента возникновения правоотношения, каковым является момент предоставления кредита. Не момент заключения договора банковского займа (в противном случае законодатель просто-напросто указал бы, что новая норма распространяется на заключенные ранее договоры, то есть придал бы норме обратную силу, но законодатель этого не сделал); не момент истечения 180 дней просрочки (очевидно, что правоотношения между сторонами возникли еще до истечения этого срока), а именно момент возникновения права на вознаграждение, то есть момент предоставления банковского займа.

Например, если договор банковского займа был заключен до 2-го февраля 2019 года, но фактически кредит был предоставлен после этой даты (такое возможно по конструкции консенсуального договора банковского займа), то новая норма должна применяться, поскольку правоотношения по начислению вознаграждения возникли после введения в действие новой нормы.

Если договор был заключен и кредит предоставлен до 2-го февраля 2019 года, и 180-ый день просрочки также пришелся на период времени до 2-го февраля 2019 года, то новая норма не применяется.

Если договор был заключен и кредит предоставлен до 2-го февраля 2019 года, но 180-ый день просрочки пришелся на дату после 2-го февраля 2019 года, то новая норма также не применяется, поскольку правоотношения по уплате вознаграждения возникли до введения новой нормы в действие.

Защищать не значит дестимулировать

Итак, государство сделало еще один шаг навстречу должникам. В части создания правовых механизмов защиты интересов заемщиков в Казахстане сделано, действительно, немало. Это и жесткое регулирование оформления договорных отношений, и невозможность одностороннего повышения банками ставок, и установление предельных размеров неустойки к заемщикам и многое другое. Принятые поправки развивают этот защитный механизм.

Однако за справедливым, по сути, стремлением помочь заемщикам, увязшим в силу разных причин в долгах, велик соблазн удариться в популизм. Важно не впасть в другую крайность, не создать условия для злоупотребления недобросовестными лицами предоставленными правовыми возможностями и уклонения от уплаты долга.

К примеру, новое правило о запрете взыскания вознаграждения при просрочке 180 дней потенциально ставит недобросовестного заемщика в более выгодное положение по сравнению с добросовестным. Зачем исправно платить кредит и проценты, если знаешь, что достаточно не платить 180 дней - и проценты свыше этого срока (по закону!) ты уже не обязан платить?! И напротив, заемщик, который исправно платит несколько лет очередные платежи и не допускает просрочек, в итоге заплатит вознаграждение за весь срок кредита, то есть в большем размере, чем за 180 дней. В такой ситуации любой заемщик подумает, стоит ли платить по графику, если есть возможность обойтись уплатой процентов только за 180 дней.

Не является ли это фактором, который будет дестимулировать заемщиков в надлежащим исполнении своих договорных обязательств? Не взращиваем ли мы патерналистские настроения в обществе, то есть безмятежную веру в государство, которое простит, спишет и вообще позаботится само обо всем?

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