Обязан ли наследник платить вознаграждение и неустойку по банковскому займу наследодателя

Несет ли наследник заемщика обязанность по уплате вознаграждения за пользование банковским займом и неустойки за период до принятия наследства?

Несложный, казалось бы, вопрос о наследовании обязательств по банковскому займу вызывает, тем не менее, на практике споры.

Общее правило наследования долгов

Представим следующую ситуацию. Заемщик скончался, оставив в наследство долги по банковскому займу. Наследник вступил в права наследования. Банк предъявляет к наследнику требование о погашении долга умершего заемщика. Наследник не согласен с уплатой вознаграждения (процентов) за пользование банковским займом, утверждая, что сам он, наследник, банковским займом не пользовался, а потому проценты по кредиту погашать банку не обязан.

Ранее мною уже публиковалась статья на общую тему наследования долгов по банковским займам (смотрите здесь).

Если коротко: наследники отвечают по обязательствам наследодателя из договора банковского займа в пределах стоимости полученного наследства. Со смертью наследодателя обязательства по банковскому займу не прекращаются. Этой позиции последовательно придерживается казахстанская судебная практика.

Описанная выше ситуация требует рассмотрения более конкретного вопроса о наследовании долгов по банковскому займу именно в части наследования обязательств по уплате вознаграждения за пользование банковским займом и неустойки, причем начисленных за период как до смерти заемщика, так и после принятия наследства.

Итак, аргументы наследников, возражающих против уплаты процентов по наследуемым банковским обязательствам, сводятся к тому, что фактически банковским кредитом пользовался умерший заемщик. Наследники сами банковские кредиты не получали, ими не пользовались, следовательно, не должны платить вознаграждение банку по этим кредитам.

Несостоятельность данной позиции сводится к следующему.

Универсальность наследственного правопреемства

Во-первых, известный постулат "имущество наследуется в порядке универсального правопреемства" применительно к рассматриваемому вопросу означает, что наследник становится обязанным в заемном правоотношении в том же объеме и на тех же условиях, что наследодатель. Наследник, проще говоря, заменяет умершего заемщика в обязательстве, становясь обязанным перед кредитором, как если бы он сам получил кредит.

Наследник обязан платить вознаграждение по банковскому займу не потому, что он взял кредит (сам он, действительно, его физически не получал), а потому, что он с принятием наследства принял на себя обязательство умершего заемщика – наследника по полученному последним кредиту.

Эту мысль можно выразить еще следующим образом. Наследник должен платить вознаграждение по банковскому займу не потому, что он пользуется займом, а потому, что вознаграждение по банковскому займу должен был платить заемщик – наследодатель. Вступив в права наследования, наследник принимает эту обязанность уже на себя, невзирая на то, что сам он банковский заем не получал.

Уместна аналогия с наследованием долгов умершего арендатора. Допустим, к моменту смерти арендатора оказался невыплаченным его долг перед арендодателем по оплате за аренду имущества. Следуя логике наследников, отказывающихся платить проценты по кредиту (мол, мы же не пользовались кредитом), можно было бы отказаться от принятия наследниками долгов по оплате арендных платежей, начисленных до момента открытия наследства – наследники ведь не пользовались сами предметом аренды.

Однако мало кому придет в голову не включать обязательства по оплате долгов по имущественному найму в состав наследуемых долгов. Очевидно, что эти обязательства подлежат включению в наследственную массу.

Частичное принятие долгов недопустимо

Во-вторых, если наследником принимается обязанность по возврату основного долга, то принимается и обязанность по уплате вознаграждения. В противном случае получается, что долги наследником принимаются частично, что не согласуется с общим правилом наследования о недопустимости частичного принятия наследства. Согласно этому правилу наследство или принимается в полном объеме, или не принимается вообще. Нельзя, таким образом, сказать: вот этот долг я принимаю, а вот этот не принимаю. Другими словами, отказ наследника оплачивать проценты по банковскому займу равносилен частичному принятию наследства, что законом не допускается.

Сказанное касается вознаграждения, начисленного как к моменту открытия наследства, так и после принятия наследником наследства.

Стоит отметить, что в период между открытием наследства и его принятием наследниками начисление вознаграждения не приостанавливается. По крайней мере, закон не содержит указания об ином. Впрочем, на практике банки порой самостоятельно приостанавливают начисление вознаграждения по банковскому займу на период до вступления в наследство наследниками.

Необходимо иметь в виду, что сам факт уплаты наследником части долга наследодателя (основного долга, или вознаграждения, или неустойки по банковскому займу) после смерти последнего служит свидетельством принятия всего наследства таким наследником. Имеет место т.н. фактическое принятие наследства (ч.2 статьи 1072-1 ГК Республики Казахстан). К примеру, если после смерти наследодателя наследник внес кредитору в счет погашения банковского займа умершего часть суммы основного долга, считается, что наследник тем самым принял на себя долги по банковскому займу, включающие суммы по основному долгу, вознаграждению и неустойки.

В пределах стоимости наследуемого имущества

Следует помнить важное общее правило наследования: наследник отвечает по долгам наследодателя не более стоимости принятого по наследству имущества (ч.1 статьи 1081 ГК Республики Казахстан).

Например, наследник унаследовал квартиру, которая к моменту вступления в наследство оценена в 50 млн тенге. При этом наследодатель к моменту смерти имел долги по банковскому займу в размере 60 млн тенге, в который входят и сумма основного долга, и начисленное вознаграждение по кредиту. Получается, что с принятием наследства наследник принял на себя обязательство по банковскому займу в размере, не превышающем 50 млн тенге.

В совокупности, таким образом, сумма основного долга и вознаграждения по кредиту, которую кредитор вправе требовать от наследника, составит не более 50 млн тенге. Взыскать с такого наследника сверх этой суммы уже нельзя.

Однако есть нюанс.

Долг не по наследству, а самостоятельному обязательству

Если после принятия наследства наследник заключит с кредитором соглашение о рефинансировании банковского займа, то есть получении нового банковского займа с целью погашения долгов по банковскому займу умершего заемщика, то в этом случае будет считаться, что наследник вступил в новое правоотношение с кредитором. Таким образом, наследник будет считаться обязанным не по наследственному правоотношению, а по самостоятельному правоотношению банковского займа.

Следовательно, правило об ограничении размера ответственности наследника по долгам наследодателя в этом случае не подлежит применению и наследник будет обязанным перед кредитором по рефинансированному займу уже без указанного законом ограничения, то есть в полном объеме.

Те же последствия возникнут и в том случае, когда наследник заключает с кредитором соглашение о переводе долга по банковскому займу наследодателя на себя. Наследника можно считать уже обязанным по долгам умершего заемщика не столько в силу универсального правопреемства, сколько в силу добровольного принятия на себя обязательства по банковскому займу в силу договора. В этом случае он не вправе будет ссылаться на ограничения своей ответственности по долгам наследодателя размером принятого наследства.

Несколько сложнее обстоит дело с ситуациями, когда наследник, приняв наследство и, тем самым, долги наследодателя по кредиту, заключает с кредитором соглашение с новым графиком погашения принятого долга. Вопрос состоит в том, как расценивать такое соглашение: как подтверждение принятия наследником самостоятельного обязательства перед кредитором или как всего лишь соглашение о порядке исполнения прежнего, унаследованного, обязательства. В первом случае наследник отвечает по долгам без верхнего порога в виде стоимости принятого наследства, в то время как во втором его ответственность будет ограничена.

Представляется, что в случае, если речь идет только об изменении сроков погашения банковского займа, то правильно будет говорить не о новации, а об изменении условий обязательства. С заключением такого соглашения наследник, скорее всего, не вступает в новое обязательство с кредитором, а лишь изменяет условия погашения долга наследодателя. Важно установить, имеет ли место намерение сторон прекратить прежнее обязательство и установить новое либо речь идет только об изменении действующего обязательства.

Многое будет зависеть, таким образом, от того, как сформулировано подобное соглашение – как новация или просто изменение условий погашения долга без создания нового обязательства. При новации наследник будет отвечать в полном объеме как самостоятельный должник, в противном случае – в пределах стоимости принятого по наследству имущества.

Неустойка и наследство

Если заемщик при жизни допустил просрочку по банковскому займу и кредитором была начислена неустойка, то долг по ее оплате переходит к наследнику наравне с долгом по оплате основного долга и вознаграждения. Долги денежного характера входят в состав наследства, следовательно, наследники обязаны уплатить не только сумму основного долга, но и неустойку, начисленную за неисполнение должником – наследодателем за неисполнение или нарушение обязательства. Эта позиция нашла отражение по одному делу, рассмотренному Верховным Судом Республики Казахстан, где наследником оспаривалось взыскание неустойки по долгам наследодателя (1).

Обращаю внимание, что вышесказанное относится к случаям взыскания с наследника неустойки, начисленной к моменту смерти наследодателя.

Что же касается неустойки за период с момента открытия наследства (смерти заемщика) до принятия наследства, представляется, что она не должна начисляться. Неустойка – это мера ответственности за неисполнение обязательства. Возлагать ответственность за просрочку за тот период, когда наследник еще не принял наследство, было бы несправедливым. Поэтому начисление и взыскание с наследника неустойки за указанный период следует считать неправомерным.

Судебная практика

Надо отметить, что казахстанская судебная практика вполне обоснованно исходит из того, что в состав наследственной массы включается не только задолженность по основному долгу банковского займа, но и задолженность по вознаграждению за пользование им, а также по начисленной к моменту смерти наследодателя неустойки (2).

К наследникам, таким образом, переходят все долги по банковскому займу: и по основному долгу, и по вознаграждению, и по неустойке. Но ответственность ограничена размером стоимости принятого по наследству имущества.

Кстати, в этом же ключе утвердилась и судебная практика в Российской Федерации. В частности, Верховный суд РФ отмечает, что "поскольку смерть должника не влечет прекращения обязательств по заключенному им договору, наследник, принявший наследство, становится должником и несет обязанности по их исполнению со дня открытия наследства (например, в случае, если наследодателем был заключен кредитный договор, обязанности по возврату денежной суммы, полученной наследодателем, и уплате процентов на нее) (3).

Приведенный выше подход законодателя и судов в решении вопроса наследования обязательств по банковским займам представляется справедливым, поскольку согласуется с одним из основных принципов наследования – принципом универсальности наследственного правопреемства.

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(1) - Постановление судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Республики Казахстан от 1 сентября 2022 года № 6001-22-00-3гп/326

(2) - напр.: решение Павлодарского городского суда Павлодарской области от 11 июля 2024 года № 5510-24-00-2/2199; постановление судебной коллегии по гражданским делам Алматинского городского суда от 30 сентября 2024 года № 2а-8864/2024; постановление судебной коллегии по гражданским делам Костанайского областного суда от 3 июля 2024 года № 3999-24-00-2а/1076

(3) - пункт 61 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 года № 9 "О судебной практике по делам о наследовании"