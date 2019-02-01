Сагинтаев пообещал Медведеву прокатить его на беспилотном автомобиле из Казахстана

Премьер-министр Российской Федерации поделился своим виденьем развития цифровой экономики.

В Алматы стартовал второй форум "Цифровая повестка в эпоху глобализации". Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что в 2018 году уже дважды пользовался беспилотным автомобилем с российским программным обеспечением. В ответ на это глава правительства РК Бакытжан Сагинтаев пошутил, что уже знает задачу на следующий форум, передает Zakon.kz.

"За прошедший год я успел прокатиться на беспилотном автомобиле с программой российского производства. К этому надо привыкнуть, но это вопрос ощущений", - сказал Медведев.

Бакытжан Сагинтаев парировал слова Медведева, в шутку отметив, что в Казахстане "Задачу на следующий форум поняли". Премьер-министр РФ добавил, что внедрение цифровых технологий в странах-участниках ЕврАзЭс - общая задача. По его словам, у России есть большой опыт по созданию цифровой экономики с нуля, что может с выгодой использовать вся пятерка стран, включая Казахстан.

"Цифровая программа у нас – это работа по созданию инноваций. Очень важно это внедрять в ЕврАзЭС. У нас есть опыт по созданию цифровой экономике с нуля. Сейчас действуют несколько инструментов: у нас есть национальная идеологическая инициатива, инновационный центр "Сколково", свою лепту вносят частные компании с государственным участием. Мы сосредоточились на внедрении сквозных технологий и их внедрении в наш союз. В прошлом году мы создали Министерство цифрового развития. Цифра – это новый язык человеческой коммуникации. Мы должны его осваивать вместе. Если этого не сделать, мы практически полностью утратим трудоспособность", - заявил Медведев.

Ежегодный форум "Цифровая повестка в эпоху глобализации" проводится по инициативе главы государства Нурсултана Назарбаева, озвученной 11 октября 2017 года на Заседании Высшего Евразийского экономического совета. Главная цель Форума – выработать совместные меры, которые позволят ускорить развитие цифровых экономик стран ЕАЭС, повышая их конкурентоспособность.

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