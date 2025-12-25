Сюрприз касательно беспилотных автомобилей пообещали казахстанцам в 2026 году

Вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Дмитрий Мун 25 декабря 2025 года в кулуарах Сената прокомментировал готовность инфраструктуры к внедрению беспилотных автомобилей, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, отчасти инфраструктура в нашей стране уже готова к внедрению новшества.

"Касательно беспилотных автомобилей, мы сейчас изучаем практически, какие нужно менять НПА, какую нужно внедрять инфраструктуру, для этого и был осуществлен пилотный заезд – как он себя ведет зимой, без разметки, при какой температуре и т.д. В Астане и Алматы есть светофоры, снабженными чипами, которые передают информацию, когда и какой свет загорится. В целом инфраструктура готова на какой-то процент, но есть определенные моменты", – сказал Мун.

Кроме того, вице-министр пообещал сюрприз для казахстанцев в этой сфере в 2026 году, но пока не стал раскрывать детали.

"Я сейчас не буду раскрывать этот сюрприз, мы его готовим на следующий год. После более полноценного пилотного запуска уже. Как вы заметили, мы сделали это в рамках автоЦОНов, где люди учатся водить, на следующий год планируется, что мы запустим пилотно беспилотные автомобили в другом участке города", – добавил Мун.

Ранее мы писали, что Минтранспорта готовится внедрять беспилотные автомобили в Казахстане.