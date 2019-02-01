Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Казахстанских домохозяек призывают отказаться от кляра с ГМО

В кляре установлено превышение содержания ГМО от допустимых нормативов более 120 раз, при этом на упаковке указанной продукции не указана информация о наличии ГМО.

Фото : ДООЗ г. Астана1 февраля 2019, 15:59

Руководитель Департамента охраны общественного здоровья города Астаны Садвакас Байгабулов обратился к жительницам столицы соблюдать меры предосторожности при использовании кляра для придания пикантности блюдам, передает Zakon.kz.

Опасность исходит от реализуемой в торговой сети столицы продукта "Кляр. Хрустящая, аппетитная корочка для ваших блюд" (производства Республики Корея, NEULPUREUN CO., LTD (НУЛПУРУН КО, ЛТД), "82 Гундул-ро Мога-мен, Ичо-си, Генги-до").

В кляре установлено превышение содержания ГМО от допустимых нормативов более 120 раз, при этом на упаковке указанной продукции не указана информация о наличии ГМО.

Исследования проведены на базе международной аккредитованной лаборатории центра национальной экспертизы столицы.

Данный продукт выявлен в ходе контрольного закупа в торговом супермаркет "Домашний продукт" ИП "Смайлова Д.А." по адресу ул. 38, дом 4, район Есиль.

В настоящее время Департаментом принимаются меры по проверки торговой сети, изъятию из оборота выявленной небезопасной продукции и привлечению к административной ответственности.

Следует отметить, что генетически модифицированные организмы (ГМО) – это организмы, в генетический аппарат которых искусственно вставлены гены другого организма.

В случае обнаружения данной продукции на прилавках магазинов столицы жители могут письменно или по номеру 8 /7172/ 31-61-81 обратиться в адрес Департамента (контактные данные ДООЗ на сайте).


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты