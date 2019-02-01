Казахстанских домохозяек призывают отказаться от кляра с ГМО

В кляре установлено превышение содержания ГМО от допустимых нормативов более 120 раз, при этом на упаковке указанной продукции не указана информация о наличии ГМО.

Руководитель Департамента охраны общественного здоровья города Астаны Садвакас Байгабулов обратился к жительницам столицы соблюдать меры предосторожности при использовании кляра для придания пикантности блюдам, передает Zakon.kz.

Опасность исходит от реализуемой в торговой сети столицы продукта "Кляр. Хрустящая, аппетитная корочка для ваших блюд" (производства Республики Корея, NEULPUREUN CO., LTD (НУЛПУРУН КО, ЛТД), "82 Гундул-ро Мога-мен, Ичо-си, Генги-до").

В кляре установлено превышение содержания ГМО от допустимых нормативов более 120 раз, при этом на упаковке указанной продукции не указана информация о наличии ГМО.

Исследования проведены на базе международной аккредитованной лаборатории центра национальной экспертизы столицы.

Данный продукт выявлен в ходе контрольного закупа в торговом супермаркет "Домашний продукт" ИП "Смайлова Д.А." по адресу ул. 38, дом 4, район Есиль.

В настоящее время Департаментом принимаются меры по проверки торговой сети, изъятию из оборота выявленной небезопасной продукции и привлечению к административной ответственности.

Следует отметить, что генетически модифицированные организмы (ГМО) – это организмы, в генетический аппарат которых искусственно вставлены гены другого организма.

В случае обнаружения данной продукции на прилавках магазинов столицы жители могут письменно или по номеру 8 /7172/ 31-61-81 обратиться в адрес Департамента (контактные данные ДООЗ на сайте).

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