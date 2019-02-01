Дмитрий Медведев заговорил на казахском языке в Алматы

Также премьер-министр РФ предложил коллегам и дальше практиковаться в казахском языке.

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев начал вечер заседания Евразийского межправительственного совета в Алматы с приветствия на казахском языке. Кроме того, глава кабмина России призвал коллег и дальше практиковать в языке, передает Zakon.kz.

"Добрый вечер, Қайырлы кеш! Надо нам не забывать практиковаться в казахском языке и поблагодарить товарищей из Казахстана за хорошую организацию нашей встречи", - выступил премьер с приветственным словом.

Также Медведев коротко подвел итоги 2018 года и рассказал о ближайших планах. По его словам, в 2018 году, когда Россия председательствовала в ЕврАзЭс, внутренняя торговля выросла почти на 12%. Причем преимущественно за счет увеличения товарной массы.

"Важно, что бизнес активнее использует преимущества интеграции. Нам необходимо использовать преимущества торговли и дальше, чтобы на потребительском рынке было больше товаров, которые сделаны в нашем евразийском союзе. У людей должен быть хороший выбор качественной и недорогой продукции. Для этого необходимо использовать взаиморасчеты в национальной валюте. Хотя в этом плане мы уже достигли приличного уровня", - продолжил свою речь премьер-министр.

Как пояснил премьер-министр, в этом году странам предстоит большая работа. Согласно подписанной декларации, пятерке следует развивать одну из общих целей - это внедрение цифры.

"Мы не только внедряем новые технологии, реализуем национальные программы в этой сфере, но и синхронизируем все действия между собой", - подчеркнул он.

Ранее Бакытжан Сагинтаев пообещал Медведеву прокатить его на беспилотном автомобиле из Казахстана. Сначала Медведев рассказал, как ездил на беспилотном автомобиле с российским программным обеспечением. Бакытжан Сагинтаев парировал слова Медведева, в шутку отметив, что в Казахстане "Задачу на следующий форум поняли".

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