В Лондоне заговорили по-казахски: в столице Великобритании открыли центр изучения языка

В Лондоне открыли клуб разговорного казахского языка. Создали его члены казахского центра Великобритании и волонтерской группы. Они же и преподают родной язык всем желающим, а их в Лондоне, как оказалось, немало.

О клубе корреспонденту Zakon.kz рассказала организатор и руководитель Алия Скрутон.

На открытии клуба его участники устроили небольшое торжество – в этот день здесь танцевали казахские танцы, звучали песни и стихи Абая. Поздравил собравшихся председатель центра Исмаил Кежиси.

Алия Скрутон живет со своей семьей в Лондоне уже 24 года. По ее словам, в городе много кто интересуется изучением казахского языка, но мало тех, кто хорошо говорит по-казахски. Поэтому клуб объединяет всех желающих узнавать больше о казахской культуре, говорить на языке, петь песни. Участие в клубе бесплатное, и делается это для того, чтобы на занятия пришло больше людей.

Фото: из архива клуба казахского языка

"Основная цель этого клуба – создать благоприятную среду для общения на казахском языке. Оказать практическую поддержку изучающим язык. То есть, если даже члены нашего клуба будут знать разговорный, смогут общаться на бытовом уровне, мы можем сказать, что мы достигли цели", – отметила Алия Скрутон.

По ее словам, здесь хотят объединить интересующихся казахским языком людей. На занятия приходят как иностранцы, так и этнические казахи, например, родившиеся в Китае. Приходят и наши соотечественники, которые не знают родного языка и стесняются этого. Они хотят улучшить свой разговорный казахский.

"Цель же изучения казахского языка у иностранцев разнообразна. Кто-то из них хочет посетить Казахстан как турист и поэтому изучает элементарные слова на казахском языке. У кого-то супруга казашка. Есть и те, кто влюбился в казахскую девушку, а кто-то полюбил творчество Димаша Кудайбергена и поэтому хочет учить казахский язык. У кого-то большое желание читать произведения казахских авторов в оригинале", – добавила она.

Фото: из архива клуба казахского языка

Занятия в этом клубе проходят в свободной форме, как будто за столом собралась родня. Накрываются столы с баурсаками, чаем по-казахски, кофе и ведутся беседы и чтение. Как рассказывает Алия, один из жителей Лондона пришел на эти уроки, потому что хочет отправиться туристом в Казахстан. Он уже выучил много слов, в том числе приветствие. Другую участницу клуба зовут Себи Дан. Она – член фан- клуба Димаша Кудайбергена. В Англии есть его фан-клуб, члены которого собираются вместе, чтобы больше узнать о Казахстане. Открытие клуба казахского языка их очень обрадовало.

Себи Дан выучила песню на казахском языке и уже умеет приветствовать, немного рассказать о себе по-казахски. Она также хочет побывать в Казахстане. О гостеприимстве казахов и красотах она слышала от знакомых, а природу видела в соцсетях. Но теперь хочет увидеть все это своими глазами.

"В этом клубе мы хотим создать такую атмосферу, чтобы к нам тянулись люди. Чтобы они, приходя сюда, чувствовали себя, как в Казахстане. В Лондоне несколько лет действует казахский центр, так как в Англии живет много казахов. Кто-то из них работает здесь, кто-то учится, некоторые родились здесь и живут. Члены клуба проводят вместе праздники, например, Наурыз. Все вместе накрывают столы, готовят казахскую еду, угощают гостей. Когда в этом году в Казахстане начались наводнения, члены клуба собрали деньги для пострадавших", – поделилась Алия Скрутон.

Изначально члены клуба планировали собираться раз в месяц. К лету в планах проводить занятия на свежем воздухе. Если спрос возрастет, эти уроки будут проводиться чаще.

Фото: из семейного архива Галымжана Караманулы

Один из членов центра и клуба – Галымжан Караманулы. Он – кызылординец, много лет работал на областном телевидении, выпускник британского университета Глазго, по специальности медиаменеджер. С семьей живет в Лондоне. Вместе с супругой он работает в казахстанских СМИ. Вместе они воспитывают четверых детей. Все дети владеют казахским языком. Дочь и сын даже ведут передачу на детском телеканале – дочь преподает английский язык казахстанским детям.