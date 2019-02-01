Нурсултан Назарбаев поддержал первую ракетку Казахстана в матче Кубка Дэвиса

Когда президент вошел, я в том же гейме взял подачу соперника. Конечно же, было некое волнение, не каждый день играешь перед президентом своей страны - Кукушкин.

Сборная команда Казахстана завершила первый день квалификационного матча Кубка Дэвиса против сборной Португалии со счетом 2:0. Первую победу команде принес Александр Бублик (171-я ракетка мира), вторую одержал Михаил Кукушкин (55-я ракетка мира), передает корреспондент Zakon.kz.

Первый день соревнований начался с вручения Михаилу Кукушкину премии за приверженность теннису от Международной федерации тенниса. Первый матч где на корте встретились Александр Бублик (вторая ракетка Казахстана и 171 рейтинга ATP) и Жоау Соуза (первая ракетка Португалии и 39-я ракетка мира) закончился в пользу Казахстана 6:7 6:4 6:4.

"Бублик побелил за счет хорошей подачи, хорошем приеме, он очень много атаковал при первой же возможности, очень было хорошо, что он не был сломлен после тай-брейка. Очень хорошо, что он смог показать свою игру. Но Жоао Соуза играл на очень высоком уровне, так что на мой взгляд матч продолжается", - прокомментировал после завершения двух матчекапитан сборной Казахстана Диас Доскараев.

На второй матч: Михаил Кукушкин – Педро Соуза, поддержать казахстанского теннисиста приехали президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и председатель сената Касым-Жомарт Токаев. В этой игре первая ракетка республики уверенно победил соперника со счетом 6:2 6:0.

"Когда президент вошел, я в том же гейме взял подачу соперника. Конечно же, было некое волнение, не каждый день играешь перед президентом своей страны. Но тем не менее, у меня это уже третий или четвертый матч в его присутствии, так что я уже принципе понимаю, что нужно делать. И тот факт, что мне удалось победить с таким счетом, такого хорошего игрока, это можно сказать помогло. Хотелось бы поблагодарить его за поддержку, что он находит время прийти и поддержать нашу команду. Это очень здорово", - сказал на пресс-конференции Михаил Кукушкин.

Теннисист в очередной раз обратил внимание, что в Кубке Дэвиса рейтинг ATP не имеет значения. Назвал свое соперника Педро Соуза сильным игроком, и заверил, что несмотря на счет, борьба шла в каждом розыгрыше и за каждое очко.

"Я старался не отдавать ни одного розыгрыша. Я очень рад, что мне удалось его подавить, самому не ошибаться, показать хороший уровень игры и принести командное очко. Меня подбодрила и победа Бублика. Осознание того, что мы повели в счете 1:0, и что лидер сборной противника уже повержен - придает уверенности в своих силах. Для соперника, это, наверное, было шоком, мне это помогло. Но в любом случае нельзя расслабляться, это Кубок Дэвиса", - добавил Кукушкин.

Капитан сборной Казахстана, в свою очередь отметил, что спортсмены настроены выкладываться во второй день турнира на 100%. И осек журналистов уже предрекших Казахстану победу, напомнив, что Португалия, это не та команда, которая может легко сдаться.

"Жоау Соуза выйдет завтра на пару, он настроен еще больше на победу, как минимум. Так что нам придется показать свой самый лучший теннис, чтобы победить. Сегодня спасибо Саше, Мише, за уверенную победу, блестящие игры, теннис на высочайшем уровне Кубка Дэвиса. Болельщиков порадовали. Но еще играть и играть", - заключил Доскараев.

Татьяна Ковалева, Астана

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