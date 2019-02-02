Трамп захотел заключить с Россией новый ракетный договор

Для этого президент США хочет собрать всех для переговоров в "большой и красивой комнате". Заявление прозвучало в преддверии приостановки обязательств США по действующему договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы заключить с Россией новый договор о ракетах средней и меньшей дальности, сообщает РБК.





"Я надеюсь, что мы сможем собрать всех в большой и красивой комнате и заключить новый договор, который был бы намного лучше [текущего]. Конечно, я бы этого хотел", — сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Заявления американского лидера прозвучали в преддверии приостановки обязательств Вашингтона по действующему договору. Власти США обвиняют Россию в нарушении положений договора и на время выходят из него. Вашингтон отвел Москве полгода на то, чтобы она, как объясняют власти США, вернулась к исполнению своих обязательств по ДРСМД.

Претензии Вашингтона связаны с российской ракетой 9М729. США настаивают, чтобы Россия уничтожила эти ракетные системы. Москва с обвинениями не согласна, утверждая, что 9М729 полностью соответствует договору. В случае если Россия не уничтожит эти ракеты, Вашингтон обещает окончательно выйти из договора.

Решение США приостановить в одностороннем порядке действие ДРСМД поддержало НАТО. Страны — члены альянса подчеркнули, что "решительно поддерживают" обвинения Вашингтона в адрес Москвы и считают, что нарушение Россией договора угрожает евроатлантической безопасности.

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