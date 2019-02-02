Музыкальный День сурка. Какие песни казахстанцы чаще всего слушают на повторе

Казахстанский рэп исполнитель Jah Khalib возглавил топ исполнителей, которых чаще всего слушают на повторе, а его песня "Медина" заняла второе место в аналогичном топе по трекам.

Ко Дню сурка, который ежегодно отмечается в мире 2 февраля, Яндекс.Музыка выяснила, какие треки пользователи сервиса чаще всего слушали на повторе с момента запуска сервиса в стране, а также собрала плейлист из самых "повторяемых" композиций, сообщает Zakon.kz.

На первом месте топа из 20 композиций, которые слушатели ставили на повтор чаще всего, разместилась звездная "Медуза" рэпера MATRANG. Следом идет "Медина" казахстанского рэпера Jah Khalib.

Эксперты также составили топ-10 исполнителей, которых в Казахстане слушают на повторе чаще всего:

- Jah Khalib

- Imagine Dragons

- Скриптонит

- LOBODA

- Мот

- XXXTentacion

- Егор Крид

- Miyagi & Эндшпиль

- Элджей

- HammAli & Navai

В рейтинге два казахстанских рэпера: алматинец Jah Khalib на первом месте и павлодарец Скриптонит на третьем. В топе явный перевес в сторону русскоязычных исполнителей, но на второй строчке разместилась американская группа Imagine Dragons, на шестой - рэпер XXXTentacion.

Изучая статистику, эксперты также обнаружили, что пользователь сервиса из Алматы прослушал трек "POOPIN" рэпера KUKOYAKA 901 раз за год, а пользователь из Астаны ставил на репит "2000" НАZИМА & Тимати 374 раза. В Алмате два разных пользователя любят повторять творчество группы Quest Pistols: один прослушал "Непохожие" 862 раза, второй "Революцию" - 475 раз.

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