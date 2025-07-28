"Лейла лучше": новая песня богатейшего азербайджанца вызвала волну сравнений его жен
Фото: ВКонтакте/eminofficial
Известнейший предприниматель Эмин Агаларов и казахстанский рэпер Jah Khalib выпустили дуэтную композицию "Любимая". Агаларов опубликовал небольшой отрывок выступления с этой песней и получил шквал комментариев о своей личной жизни, сообщает Zakon.kz.
В кадре опубликованного видео можно увидеть разные эпизоды жизни Агаларова с его второй супругой Алёной Гавриловой.
К ролику идут следующие слова новой песни:
Злые языки говорят – я все купил.
Но любовь не купишь.
Я просто верил изо всех сил.
Что ты со мною будешь.
А помнишь, сомневались?
А помнишь, было трудно?
И пусть я не романтик, я материалист.
Но с тобой я верю в чудо.
Впрочем, не все смогли порадоваться за счастье богатейшего азербайджанца. Многие пользователи Сети вспоминают и укоряют Агаларова за его развод с Лейлой Алиевой.
- Лейла – самая красивая, Алена даже ее мизинца не стоит (холодная, без эмоций).
- Молодец Алена, утерла всем нос.
- Не знаю, чем руководствуются люди, которые пишут под видео семейной пары комменты про его бывшую жену. Они развелись, люди, успокойтесь. Я понимаю, обидно за Лейлу, как и за всех женщин разведенных с детьми, но это уже случилось.
- Каждый второй комментарий, что Лейла лучше. Хочется спросить у вас всех, комментаторы: "А чем она лучше, кроме того, что ее папа президент?"
- Вот Лейла любила бы его без денег.
- Как красиво Эмин посвящает песни любимой женщине, жене.
- Песня классная. А вы все выбираете – Лейла, Алена. Выбор сделан, и не нам его судить.
- Все это, конечно, же красиво, но все же обидно за Лейлу!
- Театр я люблю, но здесь актеры играют неправдоподобно.
- Лейла – ангел, вы ее убили морально, зачем так публично.
- Лейла – лучше.
- Самое главное, что ему хорошо с ней.
- Гадость на гадости. А Эмин любит свою жену! – пишут комментаторы после просмотра.
23 июля 2025 года в Тбилиси состоялся концерт девятикратного лауреата Grammy Джастина Тимберлейка. Поп-звезда исполнил свои композиции для 20 тысяч слушателей. Среди них был и казахстанский артист Али Окапов.
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