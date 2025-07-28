"Лейла лучше": новая песня богатейшего азербайджанца вызвала волну сравнений его жен

Известнейший предприниматель Эмин Агаларов и казахстанский рэпер Jah Khalib выпустили дуэтную композицию "Любимая". Агаларов опубликовал небольшой отрывок выступления с этой песней и получил шквал комментариев о своей личной жизни, сообщает Zakon.kz.

В кадре опубликованного видео можно увидеть разные эпизоды жизни Агаларова с его второй супругой Алёной Гавриловой.

К ролику идут следующие слова новой песни:

Злые языки говорят – я все купил.

Но любовь не купишь.

Я просто верил изо всех сил.

Что ты со мною будешь.

А помнишь, сомневались?

А помнишь, было трудно?

И пусть я не романтик, я материалист.

Но с тобой я верю в чудо.

Впрочем, не все смогли порадоваться за счастье богатейшего азербайджанца. Многие пользователи Сети вспоминают и укоряют Агаларова за его развод с Лейлой Алиевой.

Лейла – самая красивая, Алена даже ее мизинца не стоит (холодная, без эмоций).

Молодец Алена, утерла всем нос.

Не знаю, чем руководствуются люди, которые пишут под видео семейной пары комменты про его бывшую жену. Они развелись, люди, успокойтесь. Я понимаю, обидно за Лейлу, как и за всех женщин разведенных с детьми, но это уже случилось.

Каждый второй комментарий, что Лейла лучше. Хочется спросить у вас всех, комментаторы: "А чем она лучше, кроме того, что ее папа президент?"

Вот Лейла любила бы его без денег.

Как красиво Эмин посвящает песни любимой женщине, жене.

Песня классная. А вы все выбираете – Лейла, Алена. Выбор сделан, и не нам его судить.

Все это, конечно, же красиво, но все же обидно за Лейлу!

Театр я люблю, но здесь актеры играют неправдоподобно.

Лейла – ангел, вы ее убили морально, зачем так публично.

Лейла – лучше.

Самое главное, что ему хорошо с ней.

Гадость на гадости. А Эмин любит свою жену! – пишут комментаторы после просмотра.

23 июля 2025 года в Тбилиси состоялся концерт девятикратного лауреата Grammy Джастина Тимберлейка. Поп-звезда исполнил свои композиции для 20 тысяч слушателей. Среди них был и казахстанский артист Али Окапов.