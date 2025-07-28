#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
544.87
639.02
6.88
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
544.87
639.02
6.88
Культура и шоу-бизнес

"Лейла лучше": новая песня богатейшего азербайджанца вызвала волну сравнений его жен

Эмин Агаларов, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2025 14:44 Фото: ВКонтакте/eminofficial
Известнейший предприниматель Эмин Агаларов и казахстанский рэпер Jah Khalib выпустили дуэтную композицию "Любимая". Агаларов опубликовал небольшой отрывок выступления с этой песней и получил шквал комментариев о своей личной жизни, сообщает Zakon.kz.

В кадре опубликованного видео можно увидеть разные эпизоды жизни Агаларова с его второй супругой Алёной Гавриловой.

К ролику идут следующие слова новой песни:

Злые языки говорят – я все купил.

Но любовь не купишь.

Я просто верил изо всех сил.

Что ты со мною будешь.

А помнишь, сомневались?

А помнишь, было трудно?

И пусть я не романтик, я материалист.

Но с тобой я верю в чудо.

Впрочем, не все смогли порадоваться за счастье богатейшего азербайджанца. Многие пользователи Сети вспоминают и укоряют Агаларова за его развод с Лейлой Алиевой.

  • Лейла – самая красивая, Алена даже ее мизинца не стоит (холодная, без эмоций).
  • Молодец Алена, утерла всем нос.
  • Не знаю, чем руководствуются люди, которые пишут под видео семейной пары комменты про его бывшую жену. Они развелись, люди, успокойтесь. Я понимаю, обидно за Лейлу, как и за всех женщин разведенных с детьми, но это уже случилось.
  • Каждый второй комментарий, что Лейла лучше. Хочется спросить у вас всех, комментаторы: "А чем она лучше, кроме того, что ее папа президент?"
  • Вот Лейла любила бы его без денег.
  • Как красиво Эмин посвящает песни любимой женщине, жене.
  • Песня классная. А вы все выбираете – Лейла, Алена. Выбор сделан, и не нам его судить.
  • Все это, конечно, же красиво, но все же обидно за Лейлу!
  • Театр я люблю, но здесь актеры играют неправдоподобно.
  • Лейла – ангел, вы ее убили морально, зачем так публично.
  • Лейла – лучше.
  • Самое главное, что ему хорошо с ней.
  • Гадость на гадости. А Эмин любит свою жену! – пишут комментаторы после просмотра.

23 июля 2025 года в Тбилиси состоялся концерт девятикратного лауреата Grammy Джастина Тимберлейка. Поп-звезда исполнил свои композиции для 20 тысяч слушателей. Среди них был и казахстанский артист Али Окапов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Жена Тауекеля Мусилима показала, на кого похожа их "4-я дочь"
Культура и шоу-бизнес
14:57, Сегодня
Жена Тауекеля Мусилима показала, на кого похожа их "4-я дочь"
Казахстанская оперная певица покорила мировую сцену
Культура и шоу-бизнес
13:59, Сегодня
Казахстанская оперная певица покорила мировую сцену
"Ждал 25 лет": казахстанский артист увидел кумира и влюбился в Грузию
Культура и шоу-бизнес
13:14, Сегодня
"Ждал 25 лет": казахстанский артист увидел кумира и влюбился в Грузию
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: