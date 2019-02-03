С первых же минут поединка наш соотечественник завладел инициативой и боксировал первым номером.

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы одержал очередную победу на профи-ринге в США, передает Казинформ.

Казахстанский средневес Жанибек Алимханулы (4-0, 1 КО) провел свой третий бой в США и пятый - в профи-карьере. В рамках андеркарда вечера бокса во Фриско (штат Техас, США) соперником Алимханулы стал 28-летний американец Стивен Мартинес (18-4, 3 КО).

С первых же минут поединка наш соотечественник завладел инициативой и боксировал первым номером. В третьем раунде казахстанец отправил в нокдаун соперника точным ударом в печень. Постепенно наращивая свое преимущество, наш земляк добился безоговорочной победы, судьи остановили поединок досрочно в пятом раунде.

Отметим, накануне боксеры прошли обязательную процедуру взвешивания. Алимханулы на весах показал 73,4 килограмма, Мартинес - 72,7.

В профи 25-летний Алимханулы перешел в начале 2018 года, заключив контракт с американской компанией Top Rank легендарного промоутера Боба Арума.

Главным же событием шоу будет реванш между чемпионом WBO в полутяжелом весе колумбийцем Элейдером Альваресом (24-0, 12 КО) и россиянином Сергеем Ковалевым (32-3-1, 28 КО).

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