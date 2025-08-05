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Спорт

Жанибек Алимханулы рассказал, когда вернется на ринг

Казахстанский боец, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2025 08:55 Фото: Instagram/janibek_alimkhanuly
Чемпион мира по версиям WBО и IBF в среднем весе непобежденный казахстанец Жанибек Алимханулы проведет следующий бой в ноябре этого года, сообщает Zakon.kz.

Эту информацию спортсмен опубликовал на своей странице в соцсети X.

"Я лечу в США. Буду готов к бою в ноябре. У Адамеса еще есть шансы. Если он не согласится, я буду защищать титулы против других боксеров. Передайте ему и его менеджерам: ваше время на исходе!" – написал Алимханулы.

Казахстанский боец все еще не теряет надежды объединить титулы с чемпионом WBC доминиканцем Карлосом Адамесом.

Ранее российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов назвал лучшего спортсмена столетия.

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Аксинья Титова
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