Заболели кисти и начался припадок. Последние минуты жизни Децла

Ему пытались помочь около получаса.

Перед смертью у Кирилла Толмацкого начали болеть кисти рук, потом начался припадок, Об этом сообщил Telegram канал Mash, передает Zakon.kz.

Артисту пытались помочь около получаса. У гримёрки толпились персонал и гости, пришедшие в ижевский клуб на юбилей местного предпринимателя. Местный автодилер закатил вечеринку в честь своего дня рождения - 30 лет. Сам именинник заявил, что на мероприятии не было наркотиков, а Кирилл Толмацкий никакой особой еды не заказывал и вёл себя нормально.

Прибывшие на место врачи констатировали смерть.

У Децла был свой диджейский сет, потом небольшое выступление, кадры которого были опубликованы в соцсетях.

Как сообщалось ранее, Кирилл Толмацкий скончался от сердечного приступа.

Звезды россйиского шоу-бизнеса выразили соболезнования семье артиста.

Так, Сергей Шнуров посвятил ему стих.

Также свои соболезнования высказал рэпер Баста (Василий Вакуленко). Несмотря на конфликт с Кириллом Толмацким, он выразил сожаление о его преждевременном уходе из жизни.

"Был полезен и умел настоять на своем". Таким его вспомнил путешественник, ученый-зоолог и телеведущий Николай Дроздов.

Они вместе принимали участие в реалити-шоу "Последний герой" в 2003 году.

На необитаемом острове между Панамой и Коста-Рикой Децл с Дроздовым жили в племени "Скорпионов". По словам ученого, Кирилл был очень полезен для команды.

"Он был очень работящий. "Хватит трындеть, надо работать", - говорил он. Он заботился о том, чтобы еда была. Кирилл приезжал на остров не для того, чтобы попиариться, а чтобы достойно пройти испытания, и он их прошел", - пояснил изданию URA.RU Николай Дроздов.

Вместе с тем он подчеркнул, что Кирилл был оригинальной личностью.

"Умел настоять на своем. На острове были общие правила, что участники ходят только в банданах. Кирилл единственный сказал, что не будет нарушать свой имидж, и ходил в кепке", - добавил Дроздов. "Это большая беда, я представляю, какой это удар для отца, мои глубокие соболезнования родным. Кирилл был замечательный человек, думаю, он попадет в рай", - отметил Дроздов.

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