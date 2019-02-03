Байбак, вомбат, корова и другие ясновидящие животные

Провидческий дар все же не исключителен среди представителей фауны. В роли предсказателей выступали слоны, грабы и даже осьминоги.

2 февраля в США тысячи людей собрались в городе Панксатони в Пенсильвании. По традиции люди ждали, что сурок вылезет из норки и либо увидит свою тень, либо нет. Фила извлекли из норки насильно, отряхнули от сухой травы, после чего он предсказал скорое наступление весны.

Имеет смысл выяснить, к кому еще стоит обращаться за квалифицированными прогнозами. Причем отнюдь не только по вопросам метеорологии, а и, например, в мире спорта и даже политики.

2 февраля в Харьковской области состоялось традиционное паломничество любителей предсказаний и прогнозов к знаменитому байбаку Тимке. Степной сурок (укр. байбак) Тимка IIІ, который живет на биологической станции Харьковского национального университета им.В.Каразина в пос.Гайдары (Змиевский р-н Харьковской обл.), не увидел своей тени, когда его разбудили.

В 2019 году Тимка IIІ сменил на посту предсказателя своего отца - Тимку II.

Коровы компетентнее ласточек

По версии натуралистов, некоторые животные предсказывают погоду гораздо лучше метеорологов. Например, коровы вполне успешно предсказывают дождь. Ранее идеальными предсказателями дождя считались ласточки. Если летают низко – к дождю. Но "магия" ласточек была разоблачена в одной из викторин для эрудитов. Перед дождем влажность воздуха повышается. Во влажной атмосфере мошки прибиваются к земле. Чтобы добыть пропитание, ласточкам приходится летать низко. Как говорится, ларчик просто открывался.

Иное дело коровы. Им предсказывать погоду помогает шестое чувство. На лугах коровы, чувствуя приближение дождя, ложатся на траву. По версии натуралистов, таким образом коровы пытаются сохранить части пастбища сухими.

Акулы предсказывают шторм

Как утверждают океанологи, акулы умеют предсказывать шторм. Рыбы тонко чувствуют изменение давления в воде и при приближении шторма стараются плавать на большей глубине. Правда, воспользоваться подобным предсказанием невооруженному высокоточными приборами морскому путешественнику проблематично. Определить, на какой глубине находятся акулы, на глазок сложновато.

Муравьи и божьи коровки предсказывают ненастье

Граждане с наклонностями энтомологов всегда будут в курсе погодных изменений. Стоит следить за поведением божьих коровок и муравьев.

Если божьи коровки роятся и кучкуются – погода будет неплохой. Если начинают прятаться – ждите перемен к худшему.

Если муравьи начинают укреплять муравейники и затыкать дыры, ждите ухудшения погоды.

Кто умеет предсказывать землетрясения и цунами

Зоологи утверждают, что такими качествами наделены змеи, лягушки и птицы.

Ярким примером стало землетрясение в районе города-миллионника Хайчэн 4 февраля 1975 года. Накануне было замеченоо множество змей, которые покидали свои норы. Вскоре в Хайчэне произошло землетрясение магнитудой 7,3.

Аналогичное поведение змей, но уже накануне цунами, упоминалось еще древнейшими авторами, которые описывали стихийное бедствие в 373 году до н. э. в греческом городе Келик. Город был полностью разрушен.

В 2009 году ученые изучали привычки размножения жаб в районе итальянского города Л’Акуила. Внезапно в пруду исчезли все жабы. Три дня спустя город Л’Акуила сотрясло землетрясение магнитудой 5,9. Более 300 человек погибли.

В 2011 году перед землетрясением магнитудой 5,8 балла, которое ударило по Восточному побережью США, 64 фламинго в одном из зоопарков региона сбились в кучу и начали метаться. А зоологи давно заметили, что фламинго от опасности убегают стаей.

Аналогичное поведение фламинго было замечено и в одном из заповедников Индии перед цунами в 2004 году.

Профессор предсказаний - осьминог Пауль

Одним из крупнейших авторитетов в области спортивного прогнозирования считался осьминог Пауль. Всемирную известность он заработал предсказаниями результатов матчей чемпионата Европы по футболу 2008 года и чемпионата мира по футболу в 2010 году. Перед осьминогом ставили две кормушки с флагами команд, который предстояло сразиться друг с другом на поле. Выбирая кормушку, Пауль делал предсказание.

Из 14 попыток Пауль ошибся всего дважды, за что заслужил звание "профессора предсказаний".

Однако век осьминогов недолог. В 2010 году Пауль скончался. В день смерти Пауля, 26 октября, в океанариуме в Оберхаузене были приспущены флаги и выставлена книга соболезнований. Прах знаменитого осьминога замурован в памятник, изображающий Пауля с футбольным мячом, установленный в океанариуме.

Слониха-футболист Нелли

Одной из наследниц дела Пауля стала слониха футболист Нелли. Перед Нелли устанавливали ворота с флагами команд. Слонихе предлагалось поразить одни из них. Любопытно, что иногда Нелли предсказывала не только итог, но и фабулу поединка. Работая над прогнозом финального поединка женского чемпионата мира по футболу 2011 года между сборными Германии и Японии, Нелли несколько раз безуспешно пыталась поразить японские ворота. А затем неожиданно закатила мяч в ворота сборной Германии. Матч прошел именно по такому сценарию. Немки настойчиво атаковали и создали несколько опасных моментов. Но в итоге пропустили сами и проиграли со счетом 0:1.

В историю спортивного прогнозирования также вошли имена хорьков Фунтика и Фреда, краба Петровича, черепахи Большая Голова.

Тигрица Юнона, медведь Феликс и енот Карик

Однако не все животные интересуются спортом. Некоторые выбрали нелегкую стезю политического прогнозирования.

Тигрица Юнона и медведь Феликс "работали" на выборах президента США в 2016 году. Юнона ошиблась, отдав предпочтение Хиллари Клинтон. Феликс был точен – его выбор пал на Дональда Трампа, который в итоге и победил. Победу Трампа также предсказал белый верблюд из Кызылординской области Казахстана.

А вот енот Карик из московского зоопарка ставил на Хиллари. И ошибся.

Аполитичный вомбат Флоренс

Политическое прогнозирование – дело настолько непростое, что даже представители фауны не всегда готовы за него браться. Известному австралийскому вомбату Флоренсу предложили высказать свое мнение по поводу исхода парламентских выборов в Австралийском Союзе в 2010 году.

Перед Флоренсом поставили фото трех кандидатов. Однако вомбат категорически отказался делать прогноз. Очевидно, организаторы шоу забыли о таком обязательном компоненте политической экспертизы, как мотивация. Возможно, если бы перед фото кандидатов насыпали немного вкусного, Флоренс проявил бы большую политическую активность.

Источник: sq.com.ua

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