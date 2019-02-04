Что готовит казахстанка к финалу Miss Heritage International-2019

На конкурс едут сразу две красавицы из Казахстана.

Гульбану Мадиярова и Балнур Алимхалиева представляют Казахстан на международном конкурсе красоты Miss Heritage International-2019, который пройдёт с 12 по 17 февраля в Сингапуре, передает Zakon.kz.

Miss Heritage International - это конкурс красоты, призванный представить исключительный и универсальный подиум для каждой нации, чтобы представить себя, свой народ, свою культуру, окружающую среду, наследие, туризм, особенности и перспективы для гуманитарных инициативных предприятий на конкурсе красоты мирового класса.

18-летняя казахстанка, музыкант Балнур Алимхалиева на конкурс Miss Heritage International-2019 попала с помощью отбора.

"Если честно, я не ожидала, что меня выберут. После подачи заявки через неделю мне сообщают, что я лечу в Сингапур. На конкурсах красоты и таланта я принимаю участие на протяжении трех лет. В 2016 году я участвовала в Мисс Кокшетау, где получила два титула "Miss Vision" и "Мисс Признание". В 2018 году я участвовала в "Мисс Алматы", где стала финалисткой. Международный конкурс в Сингапуре – это новая ступень в моей жизни", - рассказала девушка.

На конкурсе принимают участие 30 стран мира. Дни конкурсанток расписаны буквально по часам. К тому же, их ожидает конкурс талантов, дефиле в национальных костюмах, различные фотосессии и, конечно, главное событие – торжественный вечер коронации.

"Для творческого номера, который будет 13-го числа, я готовлю песню Birdy - Strange birds. На мне будет воздушное бальное платье, цвет пока оставлю в секрете. Национальный костюм будет во всех лучших традициях казахского народа. Настрой боевой, мне сказали, что я должна выглядеть идеально", - рассказала девушка.

Другая казахстанка, Гульбану Мадиярова, отобралась на Miss Heritage International-2019 от Центральной Азии. Она является победительницей ежегодного национального фестиваля красоты и таланта Princess and Princess Kazakhstan-2016, титула Face of Beauty Central Asia-2017.

Альберт Ахметов

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