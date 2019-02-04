После снегопадов в Казахстан придут сильные морозы
На Казахстан будут распространяться арктические воздушные массы, связанные с отрогом антициклона расположенного над Карским морем.
Фото : sputniknews.kz4 февраля 2019, 11:45
Какая погода ожидается в Казахстане 5-7 февраля 2019 года, рассказали в "Казгидромете", передает Zakon.kz.
"С атмосферными фронтами, смещающимися с районов Урала, и южным циклоном на большей части Казахстана ожидаются снегопады, метели, сильный порывистый ветер, в южных областях туман и гололёд", - говорится в прогнозе.
После снегопадов на Казахстан будут распространяться арктические воздушные массы, связанные с отрогом антициклона расположенного над Карским морем, которые и вызовут сильные морозы 35…45°С в северных, центральных и восточных областях республики.
Похолодание распространится и до южных областей, здесь температура воздуха местами понизится до минус 22…30°С.
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