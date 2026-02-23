Сильные морозы до -40°С накроют Казахстан

Северо-западный холодный антициклон охватит большую часть Казахстана, приведя к прекращению осадков и снижению температуры с приходом арктических холодных масс, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в прогнозе погоды синоптиков РГП "Казгидромет" на 24, 25 и 26 февраля 2026 года.

Отмечено, что лишь в южных областях прогнозируются осадки, временами сильные осадки, преимущественно в виде дождя.

"Также будет усиливаться ветер. Сохранятся гололедные и туманные явления". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Метеорологи предоставили информацию и о температурном фоне.

Ночью температура по стране опустится:

на западе -15-25°С,

на севере и в центре -28-37°С,

на востоке -32-40°С,

на юге -10°С.

23 февраля 2026 года в трех крупнейших городах страны и 16 областях объявлено штормовое предупреждение. Об этом читайте тут.