Общество

Сильные морозы до -40°С накроют Казахстан

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, фото - Новости Zakon.kz от 23.02.2026 14:06 Фото: Zakon.kz
Северо-западный холодный антициклон охватит большую часть Казахстана, приведя к прекращению осадков и снижению температуры с приходом арктических холодных масс, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в прогнозе погоды синоптиков РГП "Казгидромет" на 24, 25 и 26 февраля 2026 года.

Отмечено, что лишь в южных областях прогнозируются осадки, временами сильные осадки, преимущественно в виде дождя.

"Также будет усиливаться ветер. Сохранятся гололедные и туманные явления".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Метеорологи предоставили информацию и о температурном фоне.

Ночью температура по стране опустится:

  • на западе -15-25°С,
  • на севере и в центре -28-37°С,
  • на востоке -32-40°С,
  • на юге -10°С.

23 февраля 2026 года в трех крупнейших городах страны и 16 областях объявлено штормовое предупреждение. Об этом читайте тут.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Девочку изнасиловали на западе Казахстана
18:16, 23 февраля 2026
Девочку изнасиловали на западе Казахстана
Сильные морозы до -40°С идут в Казахстан
10:05, 14 января 2026
Сильные морозы до -40°С идут в Казахстан
Сильные осадки вновь надвигаются на Казахстан
16:09, 25 марта 2025
Сильные осадки вновь надвигаются на Казахстан
Читайте также
Александр Усик рассказал, что уже знает, когда завершит карьеру
07:19, Сегодня
Александр Усик рассказал, что уже знает, когда завершит карьеру
Чимаев считает, что Царукян давно заслужил титульник: Иногда в UFC делают странные вещи
06:49, Сегодня
Чимаев считает, что Царукян давно заслужил титульник: Иногда в UFC делают странные вещи
Стал известно, кто из казахстанцев выступит на "Кубке Странджа" 24 февраля
06:20, Сегодня
Стал известно, кто из казахстанцев выступит на "Кубке Странджа" 24 февраля
Юлия Путинцева потерпела сенсационное поражение на старте турнира в Мексике
05:48, Сегодня
Юлия Путинцева потерпела сенсационное поражение на старте турнира в Мексике
