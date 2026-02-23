Сильные морозы до -40°С накроют Казахстан
Северо-западный холодный антициклон охватит большую часть Казахстана, приведя к прекращению осадков и снижению температуры с приходом арктических холодных масс, сообщает Zakon.kz.
Об этом говорится в прогнозе погоды синоптиков РГП "Казгидромет" на 24, 25 и 26 февраля 2026 года.
Отмечено, что лишь в южных областях прогнозируются осадки, временами сильные осадки, преимущественно в виде дождя.
"Также будет усиливаться ветер. Сохранятся гололедные и туманные явления".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Метеорологи предоставили информацию и о температурном фоне.
Ночью температура по стране опустится:
- на западе -15-25°С,
- на севере и в центре -28-37°С,
- на востоке -32-40°С,
- на юге -10°С.
23 февраля 2026 года в трех крупнейших городах страны и 16 областях объявлено штормовое предупреждение. Об этом читайте тут.
