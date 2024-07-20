Троих детей успели спасти в Астане из горящего автомобиля
Фото: МЧС РК
Троих детей успели спасти очевидцы из горящего автомобиля в Астане 20 июля 2024 года, сообщает Zakon.kz.
Кадрами тушения пожара поделились в пресс-службе Министерства ЧС РК. Огонь удалось ликвидировать за 13 минут с момента выезда спасателей на место происшествия. Пострадавших нет.
В начале июня казахстанские спасатели потушили автомобиль на трассе в Атырауской области. В нем находились трое иностранных граждан. Они переданы медикам.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript