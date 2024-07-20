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Троих детей успели спасти в Астане из горящего автомобиля

В Астане загорелся автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2024 11:39 Фото: МЧС РК
Троих детей успели спасти очевидцы из горящего автомобиля в Астане 20 июля 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Кадрами тушения пожара поделились в пресс-службе Министерства ЧС РК. Огонь удалось ликвидировать за 13 минут с момента выезда спасателей на место происшествия. Пострадавших нет. 


В начале июня казахстанские спасатели потушили автомобиль на трассе в Атырауской области. В нем находились трое иностранных граждан. Они переданы медикам.

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