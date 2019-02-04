Точно не инфаркт. Точная причина смерти музыканта Децла не установлена

Не исключено влияние на сердечную деятельность посторонних веществ - врачи.

Экспертиза с целью выяснить причины смерти 35-летнего рэпера Кирилла Толмацкого (Децла) была проведена в БУЗ Удмуртской республики "Бюро судебно-медицинской экспертизы" министерства здравоохранения Удмуртской республики, передает Федеральное агентство новостей.

По информации источника, четкой картины экспертиза не дала, поэтому на данный момент предварительная причина произошедшего — сердечная патология. При этом все близкие Кирилла утверждают, что он никогда не жаловался на здоровье.

"Были изъяты все возможные анализы — на алкоголь, на токсические вещества, — рассказал источник в следствии. — Пока не будет проведен полный анализ, причину выяснить невозможно. Предварительный диагноз — смерть в связи с сердечной патологией. Но при этом экспертиза показала, что выраженных болезненных изменений нет".

По словам источника, врачи утверждают, что это точно не инфаркт миокарда или кровоизлияние в мозг. Не исключено влияние на сердечную деятельность посторонних веществ.

В ночном клубе Ижевска в ночь на 3 февраля скончался легендарный рэпер Кирилл Толмацкий, более известный как Децл. По факту смерти Следственный комитет проводит проверку, в результате которой будут оценены и действия врачей, проводивших реанимационные мероприятия.

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