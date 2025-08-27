#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Найдена новая причина инфаркта

сердце, здоровье, кардиология , фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2025 23:38 Фото: pixabay
Инфаркт миокарда, одно из самых распространенных сердечно-сосудистых заболеваний, может иметь инфекционную природу, сообщает Zakon.kz.

К такому неожиданному выводу пришли исследователи из Финляндии и Великобритании. Работа опубликована в журнале Journal of the American Heart Association (JAHA).

"Считалось, что развитие атеросклероза и последующего инфаркта связано исключительно с накоплением в артериях окисленного холестерина низкой плотности, который вызывает воспаление сосудов. Однако новые данные показывают, что ключевую роль может играть скрытая бактериальная инфекция", – говорится в публикации.

Ученые обнаружили, что внутри атеросклеротических бляшек формируется особая биопленка – желеобразная структура, в которой годами и десятилетиями могут существовать "спящие" бактерии. В таком состоянии они невидимы для иммунной системы и недосягаемы для антибиотиков.

Внешний триггер – например, вирусная инфекция – способен активировать эти бактерии. Начинается воспаление, разрушается фиброзная оболочка бляшки, образуется тромб, что и приводит к инфаркту.

"Мы впервые показали наличие ДНК нескольких оральных бактерий внутри атеросклеротических бляшек. Более того, разработанные нами антитела выявили структуры биопленок в тканях артерий. Именно бактерии, вышедшие из биопленки, запускают воспалительный процесс, ведущий к разрыву бляшки", – объяснил профессор Пекка Кархунен.

Полученные данные открывают новые перспективы для диагностики и лечения инфаркта, а также дают основание для разработки вакцин против сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее врач рассказала, как снизить риск инфаркта и инсульта задолго до первых симптомов.

Андрей Дюсупов
