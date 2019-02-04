Что известно о столичной семье, трагически лишившейся пяти детей

Мать работает на заводе по производству пластиковых карт, а отец монтажником на СТО

В акимате Астаны рассказали о семье, где в пожаре погибли пятеро детей, передает Zakon.kz со ссылкой на elorda.info.

"По данным управления занятости и социальной защиты, мать погибших детей работает на заводе по производству пластиковых карт, отец работает монтажником на СТО. Семья до сегодняшнего дня не обращалась в местные исполнительные органы за помощью. На учете по жилью не состоят. Семья получала пособие как многодетная", - рассказала пресс-секретарь акима Астаны Эльвира Жургенбаева на брифинге в акимате.

Старшие дети учились в школе - в 4 и 6 классах. 2014 года рождения ребенок ходил в государственный детский сад, двое младших стояли в очереди. Ребенку 2016 года рождения в этом году должны были выдать место в саду, а ребенку 2018 года - направление в госсад было бы доступно по достижению двухлетнего возраста.

По словам пресс-секретаря, со стороны школы семье была оказана поддержка в рамках государственной и спонсорской помощи.

"Со слов педагога, погибшие дети не пропускали занятия, вели себя прилежно, со всеми были дружелюбными. Семья не стоит в статусе малоимущих. Родители оба работают и получают доход", - отметила она.

В Астане семья живет около 10 лет. С родителями погибших детей с ночи работают психологи и специалисты социальных служб.

Как пояснил исполняющий обязанности начальника ДЧС Маргулан Аманбаев, ранее в жилом массиве "Коктал -1" была проведена профилактическая работа во избежание пожара и других чрезвычайных ситуаций. В дом, где произошла трагедия, тоже приходили сотрудники департамента ЧС, и дважды были сделаны соответствующие замечания, дано предписание по их устранению.

Аким Астаны Бахыт Султанов потребовал, чтобы совместно с ДЧС и полицией повторно провели обход жилья сектора и проверили каждый дом на предмет соблюдения пожарной безопасности.

Ночью 4 февраля в жилом массиве "Коктал -1" в районе "Сарыарка" произошел пожар на территории частного дома, горела времянка. В результате погибли пять детей 2006, 2009, 2014, 2016, 2018 года рождения. Их пытался спасти живущий по соседству родственник, но было уже поздно. Ранее сообщалось, что в связи с гибелью детей Бахыт Султанов созвал экстренное совещание, где потребовал выяснить обстоятельства трагедии.

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