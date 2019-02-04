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В Алматы задержан судья при получении 10 тысяч долларов

Введутся оперативно-следственные мероприятия.

Фото : LIGA.net4 февраля 2019, 17:36

При получении десяти тысяч долларов задержан судья суда Ауэзовского района, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.

По информации ведомства, 2 февраля 2019 года в результате проведенных совместных мероприятий Национальным бюро по противодействию коррупции РК и отделом внутренней безопасности Верховного суда РК при получении 10 000 долларов задержан судья суда № 2 Ауэзовского района Алматы Андрей Штейнке.

Стоит отметить, что в настоящее время ведутся соответствующие оперативно-следственные мероприятия.


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