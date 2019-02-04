В суде пояснили, почему певицу Гаухар Алимбекову признали виновной

Приговор может быть обжалован в соответствии с процессуальным законом в апелляционной инстанции Алматинского городского суда.

На минувшей неделе стало известно о том, что известную казахстанскую певицу Гаухар Алимбекову признали виновной в мошенничестве и приговорили к внушительному сроку в Алматы. Информация вызвала широкий резонанс как у ее поклонников, так и у "коллег по цеху". Многие не верят в вину Алимбековой. Представитель городского суда Алматы Дияс Махамбетов решил прокомментировать приговор и рассказать детальнее, в чем обвинили певицу, передает Zakon.kz.

Дияс Махамбетов сообщил, что дело рассматривалось в Алмалинском районном суде судьей Касымбековым. Пост подготовлен

"Этот пост подготовлен исключительно с учетом процессуальной позиции данного судьи и не отражает позицию апелляционной инстанции, то есть Алматинского городского суда, где я работаю. Моя цель – информирование общественности о логике судебного приговора", - отметил Махабетов.

Суть приговора

30 января приговором Алмалинского районного суда Алматы Гаухар Алимбекова признана виновной в совершении мошенничества, то есть хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенном в группе лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (ст.190 ч. 4 п.2 УК). Ей назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы.

Прокурор запросил для нее 8 лет лишения свободы. Основаниями для лишения свободы судья посчитал невозмещение ущерба пострадавшим Алимбековой и Ордабаевой, мнение потерпевшей стороны и то, что совершенное деяние относится к категории тяжких преступлений.

Мера пресечения Алимбековой в виде подписки о невыезде после вынесения приговора была изменена на содержание под стражей. Срок наказания исчислен с 30 января 2019 года.

Кроме того, с Алимбековой в пользу потерпевшей Назаровой в порядке гражданского иска судом был взыскан материальный ущерб в размере 14 151 400 тенге (40 000 долларов США), с вычетом 1 075 000 тенге, уже выплаченных Алимбековой потерпевшей стороне.

Этим же приговором, по этой же статье УК признана виновной Феруза Ордабаева. С учетом Закона РК "Об амнистии в связи с 25-летием Независимости Республики Казахстан", регламентирующего снижение наказания женщинам, имеющим несовершеннолетних детей, ей окончательно назначено 3 года 6 месяцев лишения свободы. У нее на иждивении находятся двое несовершеннолетних детей. В данный срок зачтено 2 года 7 месяцев лишения свободы, назначенные Ордабаевой по двум другим приговорам за аналогичные уголовные преступления (всего 35 эпизодов). Осужденные будут отбывать наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Фабула дела

Как было установлено следствием, в 2011 году Алимбекова познакомила Ордабаеву с потерпевшей Назаровой. После этого, предварительно сговорившись, осужденные решили незаконно путем обмана присвоить деньги последней.

Алимбекова в январе 2013 года, находясь дома у Назаровой, сообщила ей, что у нее есть знакомые в акимате, и она может оказать содействие в приобретении на имя ее сына Такенова трехкомнатной квартиры в Алматы. Это будет сделано через ее знакомую Ордабаеву по государственной программе "Доступное жилье" через "Фонд недвижимости "Самрук Казына". Для этого Назаровой необходимо передать через Алимбекову 40 000 долларов США и больше ничего платить не надо. Назарова, желая приобрести квартиру, дала свое согласие на это. Она тесно дружила с Алимбековой и поэтому доверяла ей.

В июне 2013 года Такенов, находясь в квартире Алимбековой, передал последней 14 000 долларов США для приобретения квартиры. После этого 4 сентября 2013 года Алимбекова и Такенов встретились с Ордабаевой, которая передала Такенову 684 000 тенге. Она указала на необходимость их оплаты в кассе компании-застройщика для заключения договора, которую он и произвел в дальнейшем.

В тот же день по указанию Ордабаевой между компанией-застройщиком и Такеновым был заключен договор купли-продажи квартиры с рассрочкой платежа на приобретение трехкомнатной квартиры в микрорайоне "Аккент" города Алматы.

Алимбекова сопровождала Такенова для заключения договора, ожидала его у входа и в дальнейшем по ее требованию полученную копию договора он передал ей для последующей передачи Ордабаевой.

При этом Такенов, будучи обманутым и введенным в заблуждение Алимбековой и Ордабаевой, не ознакомился с условиями подписанного договора. Такенов считал, что, подписывая договор, приобрел квартиру в собственность, тогда как договор подразумевал покупку жилья в рассрочку.

Будучи введенной в заблуждение указанными действиями осужденных, создавших убеждение в гарантированности покупки квартиры, в ноябре 2013 года Назарова передала Алимбековой оставшуюся сумму - 26 000 долларов США.

Суд установил, что показания потерпевшей Назаровой и свидетеля Такенова об обстоятельствах сделки последовательны, согласуются между собой и с другими доказательствами. Назарова на стадии досудебной проверки и в суде неоднократно подчеркивала, что именно Алимбекова обманула ее, обещав предоставление квартиры. Она передавала деньги именно Алимбековой и она лично сопровождала Такенова при оформлении всех документов. Назарова не видела, передавала ли в дальнейшем Алимбекова деньги Ордабаевой.

Они соответствуют показаниям Ордабаевой в ходе досудебного расследования, признанным судом достоверными. Согласно этим показаниям, Ордабаева получила от Алимбековой 40 000 долларов США.

Наличие указанной суммы у потерпевшей подтверждено банковскими документами о получении ею кредита и свидетельскими показаниями.

Такенов получил ключи от приобретенной квартиры 4 сентября 2013 года. По решению суда 23 сентября 2015 года он был выселен ввиду невыполнения условий договора о приобретении квартиры в рассрочку.

Алимбекова, узнав об этом от Такенова, по договоренности с ним с августа 2015 года по май 2016 года ежемесячно передавала ему по 100 000 тенге, всего на общую сумму 1 075 000 тенге. При этом обещала решить проблему позже и попросила его не говорить об этом своей матери. После того, как Алимбекова прекратила выплаты Такенову, последний обо всем рассказал Назаровой.

Исследованными судом записями телефонных разговоров между Назаровой и Алимбековой подтверждается, что последняя признавала свой долг перед ней и обязалась его вернуть. При этом утверждала, что полученные 40 000 долларов США отдала Ордабаевой.

Будучи допрошенной по делу, сама Алимбекова свое участие в заключении сделки и получении денег отрицает. Однако, установленная исследованными доказательствами роль Алимбековой опровергает ее показания о случайном посредничестве в знакомстве Назаровой и Ордабаевой и непричастности к завладению деньгами.

Суд принял во внимание, что Алимбекова сообщила потерпевшей недостоверные сведения о личности Ордабаевой, фактически не располагающей возможностью для оформления квартир по государственной программе за обозначенную сумму. Судом установлен факт личного получения Алимбековой похищенных денег, сопровождение ею Такенова для заключения договора.

Принято во внимание и то обстоятельство, что после выселения Такенова Алимбекова признала долг перед потерпевшей и обязалась его выплатить.

В настоящий момент приговор суда не вступил в законную силу. Он может быть обжалован в соответствии с процессуальным законом в апелляционной инстанции Алматинского городского суда.

4 февраля 2019 года Алмалинский суд Алматы, удовлетворив ходатайство адвоката Алимбековой, изменил ей меру пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде до вступления приговора в законную силу. Суд учел, что Алимбекова не нарушала меру пресечения во время досудебной проверки, имеет постоянное место жительства, ранее не судима, имеет положительные характеристики.

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