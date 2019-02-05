Сильный мороз, снег, ветер ожидают в Казахстане

Лишь на юго-западе прогнозируют погоду без осадков.

РГП "Казгидромет" опубликовал прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 5 февраля, передает Zakon.kz.

"С прохождением фронтальных разделов на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды с осадками, днем на юге республики в горах сильные осадки. Лишь на юго-западе территории республики ожидается погода без осадков. Местами по республике сохраняются туман, гололед, метель, усиление ветра, - говорится в сообщении метеорологов.

В Акмолинской, Костанайской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, ночью Северо-Казахстанской области ожидается местами метель, ветер 15-20, ночью в Акмолинской, Северо-Казахстанской, днем в Павлодарской, Карагандинской областях порывы 23-28 м/с. В Жамбылской, Туркестанской областях местами- туман, гололед, ветер 15-20, днем порывы 23-28 м/с, в Туркестанской области местами ожидается метель. В Кызылординской, Западно-Казахстанской, Атырауской областях местами- туман, гололед, в Кызылординской области местами- метель, днем ветер 15-20 м/с. Мангыстауской области местами туман. В Алматинской области местами -ветер 17-22 м/с, днем гололед.

5-6 февраля в Жамбылской области местами ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 15-20 м/с, днем 5, ночью 6 февраля порывы 23-28 м/с. Ночью 6 февраля местами ожидается сильный снег, метель. Местами ожидаются туман, гололед. В период 6-7 февраля понижение температуры на северо-востоке области ночью до 20-25 мороза. Днем 5 февраля в горах Туркестанской области ожидается сильный снег. 5-6 февраля местами ожидаются туман, гололед, метель, ветер северный, северо-восточный 15-20 м/с, на горных перевалах 23-28 м/с. Ночью 6 февраля понижение температуры воздуха до 12-17, местами 22-27 мороза.

6 февраля в Алматинской области ожидается местами сильный снег, туман, гололед, метель. Ветер северо-восточный местами 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. В период 6-7 февраля понижение температуры ночью от 10-15, местами 20-25 мороза до 15-20, местами 25-30 мороза.

Ночью 6 февраля в Костанайской области ожидается понижение температуры воздуха до 33-38 мороза, местами сильный мороз 43 градуса.

Ночью 6 февраля в Кызылординской области ожидается понижение температуры воздуха до 18-23, местами 28-33 мороза.

Ночью 6-7 февраля в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской областях ожидается сильный мороз 37-42 градуса, местами очень сильный мороз 45 градусов.

6 февраля в Восточно-Казахстанской области ожидается местами сильный снег, метель. Ветер северо-западный 15-20 м/с, местами порывы 30 м/с и более. В период 6-7 февраля понижение температуры ночью от 23-28, местами 33-38 мороза до 37-42, местами 45 мороза.

5 февраля в Акмолинской области ожидается снег, местами метель. Ветер северо-восточный местами 15-20 м/с, ночью и утром порывы 23-28 м/с.

В Астане 5 февраля ожидается снег, метель, ветер северо-восточный 15-20 м/с. 6-7 февраля ночью сильный мороз 37-39 градусов. Вероятность шторма 85-90%.

Прогноз погоды в Алматы: днем 3°, преимущественно облачно.

Прогноз погоды в Астане: днем -22°, облачно: снег.



Прогноз погоды на 5 февраля.

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