Али Балоев об Алимханулы - показал интересную манеру ведения боя

Казахстанский панчер прокомментировал досрочную победу соотечественника.

Казахстанский боксер-профессионал Али Балоев поздравил своего соотечественника Жанибека Алимханулы с досрочной победой в США, передает Zakon.kz.

Казахстанский средневес Жанибек Алимханулы (4-0, 1 КО) провел свой третий бой в США и пятый - в профи-карьере. Постепенно наращивая свое преимущество, наш земляк добился безоговорочной победы, судьи остановили поединок досрочно в пятом раунде.

Казахстанский боксер-профессионал Али Балоев считает, что Жанибеку помог его опыт в любителях.

“Жанибек провел шикарный бой. Видно, что подготовка изменилась, опыт работы в США дает о себе знать. Мне лично очень понравился его поединок с американцем Стивеном Мартинесом. Несмотря на то, что соперник провел уже 22 боя в профессионалах и проиграл из них всего четыре, Алимханулы доминировал и показал интересную манеру ведения боя. У Жанибека на самом деле огромный опыт. В любителях он выиграл немало, там у него тоже были серьезные соперники. Сейчас это очень помогает ему в профессиональной карьере. Поздравляю своего соотечественника с заслуженной победой”,- отметил Али Балоев.

Али Балоев - признанный нокаутер, выступающий в крузервейте. Только один из своих поединков он провел всю дистанцию.

Жанибек Алимханулы улучшил свое положение в рейтинге авторитетного сайта Boxrec.com после этой победы.

Альберт Ахметов

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