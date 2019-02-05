Касымов озвучил предварительную причину пожара, в котором погибли пять девочек
Нарушения требований пожарной безопасности и дети остались без присмотра.
Фото : Радио Азаттык5 февраля 2019, 10:32
Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев на заседании правительства выразил соболезнования близким погибших детей при пожаре, передает Zakon.kz.
"Сегодняшнее наше заседание хочу начать с трагического события, которое произошло в Астане в ночь с воскресенья на понедельник. Во время пожара погибло пятеро детей. Это страшный случай, родители потеряли пятерых детей. Пусть всевышний даст им сил пережить это горе. Выражаем соболезнования всем близким", - отметил он.
Сагинтаев обратился с вопросом к акиму столицу.
"Бахыт Турлыханович, какая помощь оказывается со стороны акимата?" - спросил премьер-министр.
"Сегодня со стороны акимата Астаны оказывается вся необходимая помощь. Процедура похорон, поминальный обед, создана специальная комиссия, проводится работа с родителями, в том числе, какая помощь будет оказываться в дальнейшем этой семье. В целях неповторения подобных событий также проводится системная работа. С учетом наступивших холодов и усиления отопления для предотвращения подобных событий впредь совместно с районными акиматами и департаментом по ЧС проводятся рейдовые работы, проводится разъяснительная работа с владельцами домов в частном секторе по предотвращению подобных ситуаций",- рассказал Султанов.
Трагический случай также прокомментировал глава МВД Калмуханбет Касымов.
"Погибли 5 детей в возрасте до года и 11 лет. Первая причина пожара предварительная – нарушения требований пожарной безопасности и дети остались без присмотра. Пожарные службы прибыли в течение 7 минут, скорая помощь также прибыла вовремя, но возможности оказать помощь уже не было. Отопительный сезон начался 15 октября. В целом, наблюдается снижение подобных ситуаций, снижение числа погибших. Ежегодно мы проводим профилактические работы. Посещено более 1,7 млн жилых домов, охвачено более 4 миллионов человек, работа в этом направлении будет продолжена", - заключил он.
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