Это их выбор. Жакупова прокомментировала работу родителей в ночное время

Она добавила, что на сегодняшний день в министерстве рассматривается вопрос о совершенствовании мер поддержки многодетных семей.

Вице-министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова прокомментировала случаи, когда родителям приходится работать в ночные смены, передает Bnews.kz.

"Многодетная семья в Казахстане считается 4 и более детей, это понятие закреплено в Кодексе о браке и супружестве. Многодетные семьи получают специальные государственные пособия, и, если у них доход ниже черты бедности им назначается адресная социальная помощь", - отметила Светлана Жакупова в кулуарах заседания правительства.

Она добавила, что на сегодняшний день в министерстве рассматривается вопрос о совершенствовании мер поддержки многодетных семей.

"Не думайте, что никаких мер не принималось, я же говорю, в прошлом году по поручению министра проводилось социологическое исследование по эффективности мер поддержки, потому что любое новшество должно быть обосновано фактическими данными", - сказала вице-министр.

Ссылаясь на трагический случай, произошедший накануне в Астане, где при пожаре в частном доме погибли пятеро детей, журналисты задали вопрос вице-министру, почему родителям приходится работать в ночные смены.

"Это их выбор", - ответила Светлана Жакупова.

Ночью 4 февраля в жилом массиве "Коктал -1" в районе "Сарыарка" произошел пожар на территории частного дома, горела времянка. В результате погибли пять детей 2006, 2009, 2014, 2016, 2018 года рождения. Их пытался спасти живущий по соседству родственник, но было уже поздно. Ранее сообщалось, что в связи с гибелью детей Бахыт Султанов созвал экстренное совещание, где потребовал выяснить обстоятельства трагедии. 5 февраля в Астане простились с погибшими детьми. Их родители были на работе в момент возникновения пожара.

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