В Алматы живодер срезал 70 процентов кожи с щенка

В том, что над животным поиздевался человек, нет никаких сомнений.

В Алматы живодер жестоко пытался расправиться с щенком, передает Zakon.kz со ссылкой на Turan Times.

Он заживо срезал с 8-месячной собаки 70% кожи и разрезал пах.

"Щенок жил в районе Дружбы, постоянно бегал там и играл с детками – совершенно безобидное животное. Мы нашли его хозяина, оказалось, что собака была на самовыгуле. Это тоже большая проблема, что хозяева вот так отпускают животных на улицу", - сказала зоозащитница Ульяна Бакаева.

В том, что над животным поиздевался человек, нет никаких сомнений. Рванных ран от бродячих собак у щенка нет, не повреждены мясо и мышцы, как это обычно бывает от укусов. Была версия, что животное сбила машина – однако никаких переломов и ушибов врачи также не обнаружили. "Задета только кожа. Кто-то пытался снять с щенка кожу", - уверены зоозащитники.

"У щенка была очень низкая температура, когда мы нашли его. Температуру мы подняли, все раны сшили. От наркоза малыш отошел нормально, а сегодня уже попил воды. Состояние у него тяжелое, но стабильное. Чуть позже врачи снова будут его осматривать", - делится Ульяна Бакаева.

Фото: turantimes.kz

О том, кто был способен на подобные зверства, зоозащитники не знают. Вероятно, это человек, который жил в том же районе, где обнаружили щенка. И даже если живодера вычислят, судить его будут не строго. В Уголовном Кодексе Казахстана есть статья 276 и в ней прописано: наказание за жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, предусматривает штраф от 100 до 200 МРП, исправительные работы либо ограничение свободы на срок до одного года.

Однако, ответственность ждет живодера лишь в случае гибели или увечий животного, и то при условии, что преступление было совершено из хулиганских мотивов, с использованием садистских методов или в присутствии несовершеннолетнего. То есть в статье не предусматриваются избиение животного в собственном доме, или преступления, с целью получения выгоды. Значит, чтобы доказать человеческую жестокость, обязательно требуется изуродованный труп животного.

Поддержать деятельность Центра социальной адаптации и реализации травмированных животных можно по реквизитам:

ИИН 620121402822

Каспий голд 5169 4931 8636 2276

Киви +77018229222

Билайн 87773808243

Paypal7018229222@mail.ru

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!