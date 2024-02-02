Живодера, зарубившего щенков, задержали в Усть-Каменогорске
Фото: pixabay
Полиция задержала в Усть-Каменогорске мужчину, который топором зарубил щенков, сообщает Zakon.kz.
По информации телеканала "КТК", в Сети появилось видео, как мужчина достает из коробки щенков и расправляется с ними топором. Видео разошлось по соцсетям и вызвало шквал негодования среди казахстанцев.
"Указанный мужчина установлен и доставлен. Им является 56-летний житель областного центра. На учетах нигде не состоит. По данному факту за жестокое обращение с животными начато досудебное расследование. Обстоятельства совершенного им поступка устанавливаются", – сообщила телеканалу пресс-секретарь департамента полиции ВКО Татьяна Карпова.
Ранее в Алматинской области хозяина тазы наказали за жестокое обращение с животным.
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