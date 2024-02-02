Живодера, зарубившего щенков, задержали в Усть-Каменогорске

Полиция задержала в Усть-Каменогорске мужчину, который топором зарубил щенков, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала "КТК", в Сети появилось видео, как мужчина достает из коробки щенков и расправляется с ними топором. Видео разошлось по соцсетям и вызвало шквал негодования среди казахстанцев.

"Указанный мужчина установлен и доставлен. Им является 56-летний житель областного центра. На учетах нигде не состоит. По данному факту за жестокое обращение с животными начато досудебное расследование. Обстоятельства совершенного им поступка устанавливаются", – сообщила телеканалу пресс-секретарь департамента полиции ВКО Татьяна Карпова.

Ранее в Алматинской области хозяина тазы наказали за жестокое обращение с животным.