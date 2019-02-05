Конституционный совет в течение месяца ответит на обращение Президента

По обращению в качестве экспертов привлечены известные ученые-правоведы, специализирующиеся на вопросах конституционного права.

Начата работа по подготовке материалов к заседанию, на котором обращение главы государства будет рассмотрено по существу, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КС РК.

4 февраля 2019 года в Конституционный Совет РК поступило обращение Президента Назарбаева, в котором он просит ответить на вопрос: "Является ли исчерпывающим установленный пунктом 3 статьи 42 Конституции Республики Казахстан перечень оснований досрочного прекращения полномочий Президента Республики Казахстан?".

Как пояснили в пресс-службе КС РК, Конституционным Советом в рамках своей деятельности принимаются меры по надлежащему рассмотрению обращения Президента. Уже начата работа по подготовке материалов к заседанию, на котором обращение главы государства будет рассмотрено по существу. Будут тщательно проанализированы международный опыт, конституции и законодательство зарубежных стран, результаты научных исследований по указанным вопросам и другие материалы. В настоящее время распоряжением председателя Конституционного Совета назначен докладчик.

В заинтересованные государственные органы направлены запросы о предоставлении заключений. По обращению в качестве экспертов привлечены известные ученые-правоведы, специализирующиеся на вопросах конституционного права.

После окончания подготовки материалов состоится заседание Конституционного Совета, на котором будут заслушаны мнения государственных органов и иных субъектов, - прокомментировала пресс-служба.

Свое решение КС должен вынести в течение месяца.

Стоит отметить, за все эти годы Конституционным Советом рассмотрены сотни обращений, среди которых более 20 были от главы государства.

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