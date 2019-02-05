Денис Кривошеев прокомментировал обращение Назарбаева

Как бы то ни было, сама процедура обращения за пояснениями действия основного закона, и не только его, не такая уже редкость, считает Кривошеев.

Обращение Нурсултана Назарбаева 4 февраля в Конституционный совет с просьбой истолковать пункт 3 статьи 42 Конституции РК "О прекращении полномочий Президента РК" вызвало широкий резонанс.

Обсуждаются разные варианты происхождения данного обращения: от технических до конспирологических. И это естественно, ведь речь в статье идет о трактовании самого факта прекращения полномочий действующего президента.

Как бы то ни было, сама процедура обращения за пояснениями действия основного закона, и не только его, не такая уже редкость. За несколько последних лет, глава государства обращался в Конституционный совет не единожды. Если быть точным, то с января 1996 года от Главы государства было 24 обращения. Одно из последних, когда Назарбаев просил дать оценку Закону "О Совете Безопасности Республики Казахстан", который был принят в парламенте весной 2018 года. Обращаются в Конституционный совет и правительство. От имени премьер-министра было 27 обращений в совет, 77 раз за разъяснениями обращались депутаты парламента, и 68 запросов поступило от судов.

И все таки, почему именно сегодня Президент поставил перед Конституционным советом вопрос о полномочиях. Так или иначе впереди у страны электоральный период. Вход в него всегда сопряжен с рядом вопросов. Существует множество правовых коллизий, которые могут повлиять на их восприятие и нужно сделать все, чтобы в конечном итоге, не возникало ни каких вопросов ни в одном из пунктов. Согласно конституции очередные выборы Президента РК проводятся в первое воскресенье декабря и не могут совпадать по срокам с выборами нового состава Парламента Республики. Таким образом, очередные выборы должны состоятся в начале декабря 2020 года.

Не думаю, что у кого-то есть сомнения, что президент находится в хорошей форме, для того, чтобы пойти на выборы хоть сегодня, но он сам активно отсылает нас к Конституции. В своем кратком обращении Нурсултан Назарбаев говорит, что досрочные выборы Казахстану не грозят.

И это даже не смотря на то, что 2018 год у него был на редкость активным и время для переизбрания, с точки зрения конъюнктуры можно считать удачным. Помимо того, что он много ездил по стране, что вызвало не менее бурные обсуждения, не является ли это подготовкой к внеочередным выборам, было еще и много международных программ. Посредничество переговоров по Сирии в частности.

Так что все, что мы видим, это стечение обстоятельств, при которых вопрос о подготовке к выборам не мог не возникнуть. Запрос в Конституционный совет, подготовка программных документов, приближающийся съезд правящей партии. В конце концов соответствия дат.

При этом, Нурсултан Назарбаев так и не сказал до сих пор, будет ли он выдвигать свою кандидатуру на выборах в 2020 года. В феврале 2015 года когда было принято решение о том, что выборы будут досрочными, перед страной стоял ряд серьезных вызовов. В частности речь шла о глобальном экономическом спаде. Парад девальваций захлестнул развивающиеся страны. Нарастала напряженность на ближнем востоке. С тех пор, ситуация в мире только ухудшалась. Будучи переизбранным в марте 2015 у главы государства меньше двух лет для плодотворной работы, без отвлечения на выборный процесс. При этом аналитики считают, что 2019-2020 годы будут для мировой экономики куда более тяжелым, чем уже запомнившийся всем 2016 год.

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