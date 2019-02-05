В Алматы временно ограничена подача тепла некоторым зданиям

После завершения работ теплоснабжение будет восстановлено в полном объеме.

В Алматы из-за порыва на старой тепломагистрали временно ограничена подача тепла ряду зданий, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ТОО "Алматинские тепловые сети".

С 17 до 23 часов 5 февраля 2019 года ряду зданий, расположенных на территории Бостандыкского района Алматы в контуре улиц Масанчи – Габдуллина – р. Есентай – Сатпаева, ограничена подача тепловой энергии.

Это необходимо для проведения ремонтных работ на одном из участков эксплуатируемого с 1988 года магистрального трубопровода, проходящего по Бульвару Бухар жырау.

После их завершения теплоснабжение всем потребителям будет восстановлено в полном объеме.

Ограничение подачи тепла не повлияет на температурный режим внутри жилых домов и иных объектов.

В ТОО "Алматинские тепловые сети" просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

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