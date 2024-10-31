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Подача тепла в городе Актау осуществляется в штатном режиме

Подача тепла в городе Актау осуществляется в штатном режиме, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2024 10:09 Фото: пресс-служба акимата Актау
Основная часть сетей теплоснабжения Актау введена в эксплуатацию с 1962 года. В целях уменьшения износа сетей теплоснабжения, в 2024 году были проведены работы по реконструкции магистральных сетей теплоснабжения протяженностью 11,5 км.

Таким образом, в 2024 году из запланированных 44 км. магистральной трубы в двухтрубном исполнении были заменены 11,5 км или 23 км в двухтрубном исполнении (подача, обратка).

Указанные СМР работы были завершены в начале октября текущего года при поддержке Правительства РК. В последющем, были проведены гидравлические испытания на сетях теплоснабжения города Актау. По результатам гидравлических испытаний каких-либо порывов на реконструированной части магистральных сетей выявлено не было.

Подача тепла в городе Актау осуществляется в штатном режиме, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2024 10:09

Фото: пресс-служба акимата Актау

Вместе с тем, в виду высокого уровня износа на внутриквартальных сетях теплоснабжения с момента начала отопительного сезона города Актау (по состоянию на 31 октября 2024 года) было выявлено 139 порывов. Все выявленные порывы устранены в оперативном режиме. В работе по устранению выявленных порывов было задействовано более 100 человек и порядка 50 единиц техники (11 бригад ГКП "КЖСА", 8 бригад были привлечены из города Жанаозен, 35 человек были дополнительно привлечены акиматом города Актау для оказания содействия в работе по устранению порывов).

На сегодняшний день, подача тепла в системах теплоснабжения города осуществляется в штатном режиме, за исключением редких случаев, когда тепло до жителей не доходит в виду неподготовленности внутридомовых систем теплоснабжения (завоздушенность, отклонение от технологической нормы сетей в виду не санкционированных перепланировок, устаревшие трубы и оборудование, задействованное в подаче тепла).

Подача тепла в городе Актау осуществляется в штатном режиме, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2024 10:09

Фото: пресс-служба акимата Актау

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