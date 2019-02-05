В столице 6 февраля отменили занятия в школах и колледжах
Причина - непогода.
Фото : info-vsem.ru5 февраля 2019, 18:47
Управление образования города Астаны сообщает об отмене занятий в школах и колледжах города, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу столичного управления образования.
"6 февраля текущего года в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-11(12) классов первой и второй смены, а также для студентов 1-2 курса колледжей отменяются", - говорится в сообщении.
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