Полицейские Астаны предупреждают о мошенниках, наживающихся на гибели детей

В социальных сетях и различных мессенджерах распространилась информация с реквизитами банковских карт, на которые можно было осуществить перевод денежных средств.

Полиция предупреждает граждан о возможных фактах мошенничества, при сборе средств пострадавшей при пожаре семье, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Астаны.

Неравнодушные к чужой беде граждане организовали сбор средств пострадавшей от пожара семье. В социальных сетях и различных мессенджерах распространилась информация с реквизитами банковских карт, на которые можно было осуществить перевод денежных средств.

"Просим проявлять бдительность! Ни в коем случае не пересылайте денежные средства неизвестным лицам. Чтобы не стать жертвой мошенников призываем всех, кто желает помочь, отправлять средства на официальные счета. На данный момент существует только один счет, открытый от имени матери погибших девочек", - говорится в сообщении.

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